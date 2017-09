El Mapa de la Censura incorpora 17 nous casos de limitació de les llibertats relacionats amb l’1-O en una setmana

El registre policial a El Vallenc, la visita de la Guàrdia Civil a diverses redaccions per comunicar la prohibició d’emetre anuncis de l’1-O, el tancament de webs, els advertiments a directors de mitjans, la prohibició d’actes públics… Són només alguns dels casos de limitacions a la llibertat d’expressió, premsa o informació que el Mapa de la Censura de Mèdia.cat ha recollit durant aquesta setmana en relació a l’ofensiva contra el referèndum de l’1 d’octubre.

Des de dissabte passat i fins aquest divendres al vespre, el mapa ha incorporat 17 nous casos, tot i que la llista no ha parat de créixer durant el dia d’avui i podria seguir-ho fent. El mapa mapeja i visibilitza aquells casos de censura, pressions i limitacions a les llibertats d’expressió, premsa o informació, així com també els atacs a iniciatives artístiques o acadèmiques. La tercera edició del mapa es va engegar a principis de 2017 i agrupa tots els casos detectats aquest any.

S’hi recullen, separats en diferents categories temàtiques, incidents ocorreguts durant aquest any dins dels Països Catalans i també aquells que, tot i produir-se fora del territori català –ja sigui a Madrid, a Estrasburg o en altres llocs-, afecten les llibertats al nostre país. La versió completa del mapa, que és una eina col·laborativa i compta amb el suport de la Fundació Catalunya Fons, es pot consultar fent clic aquí.

Aquests són els 17 nous casos relatius al referèndum de l’1 d’octubre recollits fins al moment i incorporats durant la darrera setmana al Mapa de la Censura:

La Guàrdia Civil registra la redacció d”El Vallenc’ i n’investiga el director

9-9-2017 Agents de la Guàrdia Civil s’han presentat a la seu del setmanari local de Valls, “El Vallenc”, acompanyats de representants judicials. Han registrat les dependències d’aquest mitjà de comunicació durant més de cinc hores per mirar de trobar proves que el relacionin amb la impressió de material per al referèndum. El director del setmanari, Francesc Fàbregas, que ha estat citat a declarar però s’ha acollit al dret de no fer-ho, està sent investigat per tres delictes en relació al referèndum de l’1-O: desobediència, prevaricació i malversació de fons públics.

http://www.elvallenc.cat/actualitat/la-guardia-civil-entra-a-el-vallenc/

El TSJC notifica al director de TV3 que no pot promoure el referèndum

12-9-2017 El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat al director de TV3, Vicent Sanchis, la resolució del Tribunal Constitucional que suspèn la convocatòria del referèndum independentista i adverteix de l’obligació d’impedir les iniciatives encaminades a celebrar-ho. La notificació, enviada també a un miler de càrrecs públics, entre ells, el govern i la mesa del Parlament -i, en dies posteriors, a la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, i al director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, no impedeix a la televisió pública informar sobre el referèndum.

http://www.ccma.cat/324/el-tsjc-demana-a-tv3-que-no-informi-dacords-o-actuacions-que-permetin-l1-o/noticia/2808272/



Prohibeixen una conferència sobre l’1-O en un local municipal de Madrid

12-9-2017 El jutge José Yusty Bastarreche prohibeix la conferència programada per aquest proper diumenge a Madrid en defensa del dret a decidir dels catalans. L’acte no podrà fer-se a la Nave de Terneras, dins de l’antic Matadero, un espai de titularitat municipal que l’alcaldessa Manuela Carmena havia cedit al col·lectiu Madrileñ@s por el Derecho a Decidir, el qual haurà de buscar un local privat que no depengui de l’Ajuntament. Els organitzadors de l’acte han denunciat haver patit “amenaces” violentes.

http://www.media.cat/2017/09/13/debat-madrid-cronica-duna-censura/

Ordenen el tancament de la web del referèndum

13-9-2017 La Guàrdia Civil s’ha presentat a la seu de l’empresa d’allotjament web CDMON a Malgrat de Mar i ha ordenat clausurar el lloc web del referèndum de l’1 d’octubre, per ordre del Jutjat 13 de Barcelona. Una estona després, la Generalitat ha anunciat que el web està disponible en un altre domini, suposadament allotjat a l’estranger.

http://www.ara.cat/politica/jutge-ordena-tancar-web-referendum_0_1868813288.html

La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, rep la notificació del TC sobre l’1-O

13-9-2017 La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, ha rebut la notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el referèndum convocat pel govern de la Generalitat l’1 d’octubre. El TSJC li ha notificat la resolució del Tribunal Constitucional que suspèn la convocatòria del referèndum independentista i adverteix de l’obligació d’impedir les iniciatives encaminades a celebrar-ho. També l’havia rebuda el director de TV3, Vicent Sanchis, i l’endemà la rebrà el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.

http://www.ccma.cat/324/la-presidenta-en-funcions-de-la-ccma-rep-la-notificacio-del-constitucional-sobre-l1-o/noticia/2808461/

Amenaces de l’ultradreta contra una xerrada a la Universitat de València

13-9-2017 En motiu d’una xerrada a la Universitat de València en la qual participa la diputada de la CUP, Anna Gabriel, han aparegut pintades amenaçant-la de mort, insultant-la i en contra de la formació anticapitalista. Les pintades, acompanyades de simbologia nazi, s’han fet a la façana de la Facultat de Geografia i Història.

https://www.eltemps.cat/article/2129/odi-feixista-a-valencia

La policia espanyola impedeix un acte de la CUP sobre el referèndum a València

13-9-2017 Un acte emmarcat en la campanya pel sí en el referèndum de l’1-O i organitzat per la CUP no s’ha pogut fer perquè la policia espanyola ho ha impedit. Les forces policials han identificat les diputades anticapitalistes Anna Gabriel i Mireia Vehí. Tot i això, les cupaires han llegit un manifest als periodistes que s’havien acostat al lloc dels fets.

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-policia-espanyola-impedeix-un-acte-de-la-cup-a-velencia-i-identifica-gabriel-i-vehi/

Ordenen el tancament de dues webs i investigar els mitjans que anuncien el referèndum

14-9-2017 El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decretat el tancament del web Garanties.cat i el portal per inscriure’s com a voluntari en l’1-O. També ha demanat a la Guàrdia Civil que, en el menor temps possible, identifiqui els mitjans de comunicació catalans que han inserit publicitat institucional o propaganda sobre la convocatòria del referèndum, exceptuant TV3 i Catalunya Ràdio. Es tracta de mesures cautelars imposades a petició de la fiscalia. Un cop s’hagi verificat, “es procedirà a fer un requeriment immediat” per tal que deixin de publicitar el referèndum, advertint de les “eventuals responsabilitats en què puguin incórrer” si els requeriments no són atesos.

http://beteve.cat/tsjc-tancament-webs-mitjans-comunicacio-informin-referendum-1o/

El director de Catalunya Ràdio, advertit pel Constitucional sobre l’1-O

14-9-2017 El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat al director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, la resolució del Tribunal Constitucional que suspèn la convocatòria del referèndum independentista i adverteix de l’obligació d’impedir les iniciatives encaminades a celebrar-ho. La notificació, enviada també a un miler de càrrecs públics -entre ells, el director de TV3 i la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach- no impedeix a la televisió pública informar sobre el referèndum.

http://www.ccma.cat/324/el-director-de-catalunya-radio-rep-la-notificacio-del-constitucional-sobre-l1-o/noticia/2808741/

Vielha prohibeix un acte de la CUP a favor del referèndum

14-9-2017 L’Ajuntament de Vielha ha prohibit la celebració d’un acte de la CUP en favor del referèndum previst per a aquest diumenge 17 al Passeg Dera Llibertat de la capital aranesa. La CUP va demanar autorització el passat 12 de setembre i la resposta ha estat negativa. El govern local socialista argumenta que ‘qualsevol acte dirigit a la celebració del referèndum que ha estat suspès pel Tribunal Constitucional s’ha de considerar il·legal’ i notificarà aquesta resolució al cap dels Mossos d’Esquadra de Vielha. L’organització anticapitalista ha dit que celebrarà l’acte igualment.

https://www.vilaweb.cat/noticies/lajuntament-de-vielha-prohibeix-la-celebracio-dun-acte-de-la-cup-en-favor-del-referendum-per-a-aquest-diumenge/

Santa Coloma de Gramenet no autoritza un debat sobre l’1-O

14-9-2017 L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no ha autoritzat un acte d’Òmnium previst pel 15 de setembre a la plaça Pau Casals de la localitat. Convocat sota el títol “Democràcia”, havien de participar-hi el president de l’entitat, Jordi Cuixart, i el professor de la UB i militant Manuel Delgado. El consistori fa referència a les providències del Tribunal Constitucional i es declara “no competent” en l’aprovació d’aquest tràmit, tot derivant la qüestió a la conselleria d’Interior.

http://www.naciodigital.cat/noticia/138271/ni/collegis/oberts/ni/actes/santa/coloma/gramenet/no/autoritza/debat/omnium

La policia atura un acte sobre el referèndum a Vitòria

15-9-2017 La policia ha irromput al centre cívic l’Aldabe, de propietat municipal, on es feia un acte sobre el referèndum de l’1-O, i l’ha aturat enmig de crits de protesta dels assistents. El jutjat del contenciós administratiu número 3 de Vitòria va intentar prohibir l’acte però ningú va notificar la decisió als organitzadors, el col·lectiu asCATasunera. La delegació del govern espanyol va demanar a la fiscalia i al jutjat de guàrdia que suspengués l’acte perquè atemptava contra la providència del TC sobre el referèndum del primer d’octubre. Després del desallotjament del local, l’acte ha continuat a fora del recinte.

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-policia-irromp-en-un-acte-danna-gabriel-sobre-el-referendum-a-vitoria/





La Guàrdia Civil, a la redacció d’El Punt Avui

15-9-2017 Dos agents de paisà de la Guàrdia Civil s’han personat a la seu de Barcelona d’El Punt Avui per entregar a la direcció del diari un ofici de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 15 de setembre d’enguany. El document diu textualment: “es requereix al director, a qui el substitueixi o el representi per tal que s’abstinguin d’incloure en el seu mitjà, propaganda o publicitat relativa al referèndum de l’1 d’octubre en qualsevol manera”. I acaba amb un advertiment final: “cas de no fer-no podran incórrer en responsabilitats penals”.

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1239841-el-tsjc-requereix-l-editora-d-el-punt-avui-que-no-publiqui-mes-anuncis-del-referendum.html



Visita de la Guàrdia Civil a Vilaweb

15-9-2017 Aquesta tarda, dos membres de la Guàrdia Civil han visitat la redacció de VilaWeb per lliurar al seu director una notificació relacionada amb el referèndum que es farà el primer d’octubre al Principat.

https://www.vilaweb.cat/noticies/vilaweb-als-seus-lectors-sobre-la-visita-de-la-guardia-civil/

La Guàrdia Civil, a la redacció de “Racó Català”

15-9-2017 La Guàrdia Civil ha entrat a la redacció de Racó Català per entregar la notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que informa que el mitjà s’ha d’abstenir d’incloure la publicitat institucional relativa al referèndum de l’1 d’octubre. També han rebut la notificació PuntAvui, Vilaweb, NacióDigital i ElNacional.

https://www.racocatala.cat/noticia/42519/guardia-civil-notifica-raco-catala-no-pot-difondre-publicitat-l1-o

La Guàrdia Civil, a la redacció d'”El Nacional”

15-9-2017 La Guàrdia Civil s’ha personat aquesta tarda a la redacció d’El Nacional per notificar a la direcció i l’empresa editora l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que s’abstingui de publicar anuncis relatius al referèndum de l’1 d’octubre.

http://www.elnacional.cat/ca/politica/el-nacional-guardia-civil-notificacio-referendum_191862_102.html

La Guàrdia Civil entra a la redacció de NacióDigital i identifica redactors

15-9-2017 La Guàrdia Civil ha entrat a la redacció del NacióDigital per lliurar la interlocutòria del TSJC. Els agents també han entrat a les redaccions d’El Punt Avui de Barcelona i també a les de Vilaweb, d’El Nacional i del Racó Català. Els agents investiguen els mitjans que han publicat la publicitat institucional del referèndum de l’1 d’octubre i han lliurat la notificació del TSJC.

http://www.naciodigital.cat/noticia/138387/guardia/civil/entra/redaccio/naciodigital/identifica/redactors?rlc=a2