Referèndum

Tancada indefinida dels estudiants a la UdL en suport de l'1-O

Un grup d'estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) ha decidit iniciar aquest dilluns una tancada indefinida a l'edifici del Rectorat a favor del referèndum de l'1-O. Consideren que el setge policial i judicial de l'estat espanyol per evitar el referèndum que s'ha pogut veure els darrers dies els obliga estar ''al carrer i no a les aules''.

Una portaveu dels estudiants, de l'Assemblea de Cappont, Laia Dedéu, ha explicat que demà dimarts al matí duran a terme una concentració abans del claustre extraordinari que hi ha convocat a les nou. Ho faran per pressionar a l'equip del rector, Roberto Fernández, per a què es posicionin a favor del referèndum de diumenge que ve. Aquesta tarda els estudiants han omplert la sala d'actes del Rectorat on s'ha fet una taula rodona amb el diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, i la diputada de Junts pel Sí, Montse Fornells, i l'exdiputat de la CUP, Ramon Usall.