Referèndum

Els regidors de la Crida per Lleida-CUP deixaran de participar de l’activitat institucional de la Paeria fins l’1-O

La Crida per Lleida – CUP vol mostrar el rebuig frontal al silenci de l’alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, davant l’escalada repressiva de l’estat espanyol viscuda aquests dies. Per aquest motiu, els regidors de la formació no participaran de l’activitat institucional de la Paeria fins l’1 d’octubre perquè “amb la situació de manca de llibertats i d’estat de setge que viu el país l’Ajuntament de Lleida no pot quedar-ne al marge”.

La Crida considera que la complicitat del PSC, C’s i especialment el PP amb la repressió no s’ha de confondre amb la “normalitat institucional“, i demana al PSC que es pronunciï d’una vegada a favor dels drets civils i les llibertats del poble català i de les seves institucions.

Per això, els regidors de la Crida no participaran de les comissions informatives de la Paeria fins l’1 d’octubre i ho faran constar a l’acta de les mateixes, així com als actes institucionals.