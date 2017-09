1-O

60 casos de vulneració de la llibertat de premsa i dret a la informació pel referèndum

El mapa de la Censura recull els casos d’agressió a les llibertats als Països Catalans. Fins al moment, una seixantena de mitjans, impremtes i professionals de la comunicació han vist coartats la seva llibertat d’expressió i informació per les coaccions, escorcoll i notificacions a mitjans per la publicació de continguts o de publicitat institucional.



Tancament de pàgines web (institucionals i privades), cancel·lació de l’emissió d’alguns programes de TV relacionats amb el referèndum, advertiments a directors de mitjans de comunicació, escorcolls a impremtes i requisament de cartells sobre l’1O són alguns dels casos que recull el mapa de la Censura i que tenen a veure amb l’ofensiva pel referèndum. De fet, l'actuació de la Guàrdia Civil pel tancament de pàgines web, segons fonts del cos, és contra un total de 144. Fins ara, s'han tramitat ordres de tancament sobre 59 i queden pendents actuacions contra les altres 85, les quals s'aniran tancant durant aquest dimarts.

Més de 5.000 persones signen el manifest "Per la llibertat d'expressió i per totes les llibertats"

Més de 5.000 persones (periodistes, professionals de la comunicació, entitats, organitzacions i ciutadania en general) han signat el manifest “Per la llibertat de premsa i per totes les llibertats #FreePressCatalonia”, on es denuncien “les dinàmiques repressives amb motiu del referèndum de l’1-O en relació als mitjans de comunicació”.



Al manifest elaborat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils i per altres entitats, s’exigeix “la immediata aturada d’aquestes actuacions que amenacen la feina dels periodistes, empobreixen la qualitat dels mitjans, retallen llibertats i amenacen principis democràtics essencials.”



L’escrit, en català, anglès i castellà es troba al següent enllaç, i recull el nombre total d’adhesions que s’hi han sumat fins ara.

Més de 200 periodistes i professionals de la comunicació a l'acte en defensa de la llibertat de premsa i de totes les llibertats

El passat dijous 21 de setembre més de 200 periodistes i professionals de la comunicació van concentrar-se a la Rambla de Catalunya (Barcelona) per "Per la llibertat de premsa i per totes les llibertats". Promogut per nou entitats (Grup de Periodistes Ramon Barnils, APPEC, AMIC, ACPC, Som Atents, Sindicat de Periodistes de Catalunya, Sindicat de la Imatge UPIFC, Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, Col·legi Oficial Disseny Gràfic de Catalunya) i conduit per Martin Arcos, director de Ràdio la Mina, i amb la participació dels promotors, va tenir com a moment àlgid la lectura del manifest per part de Mònica Terribas i Jordi Évole. Podeu trobar un recull de premsa aquí.