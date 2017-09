llibertat d'Expressió

La Guàrdia Civil a la seu Llibertat.cat per lliurar la notificació del TSJC

Durant el dia d’ahir diversos mitjans digitals privats van rebre notificacions del TSJC amb l’ordre de no publicar els anuncis institucionals del referèndum. Dos agents de paisà ens van visitar, com també ho van fer a El Punt Avui, Vilaweb, Nació Digital, Racó Català, El Nacional i el Directe.cat per lliurar el requeriment en què se’ls adverteix que incorreran en responsabilitats penals en cas de difondre la campanya institucional de l’1-O.

La interlocutòria emesa pel tribunal, demanava al cap de la Unitat Policial Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya que, amb la "major brevetat", digués quins mitjans de comunicació havien inserit "publicitat o propaganda del referèndum", a més de TV3 i Catalunya Ràdio.

Un cop verificat, deia el tribunal, "es procedirà a fer-los immediatament el requeriment per a què cessin la publicitat". A més, demanava que se'ls comuniqués "les eventuals responsabilitats" en les quals poden incórrer si desatenen el requeriment.

Garanties.cat

La Guàrdia Civil també ha bloquejat aquest divendres la web garanties.cat, impulsada per Junts pel Sí i presentada just després de fer-se pública la Llei del referèndum. El tancament s’ha produït després que la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra tot el Govern pel referèndum exigís aquest dijous, estimant així la demanda de la Fiscalia, que es clausurés aquesta web i el formulari d’inscripció de col·laboradors. Entre d’altres, constava que el cens de l’1-O s’elaborava a partir de les dades de la població de Catalunya, unes dades que elabora l’Oficina del Cens Electoral i que la Generalitat té a l’abast, o com havien de votar els residents a l’estranger.