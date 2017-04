Música

Tot a punt per la 14a edició del Concert de l'Estelada a Vilanova de Bellpuig

El proper dissabte a les 23.30h, Vilanova de Bellpuig acollirà al 14a edició del Concert de l'Estelada amb les actuacions de La Terrasseta De Preixens Oques Grasses, Doctor Prats i BRAMS 2010

Els punts de venda per adquirir les entrades són: : CAFE Bunker | Tàrrega: Novum Tàrrega, Kirikú | les Borges Blanques: Cafeteria Slàvia | Bellpuig: Cafè l'Avenç Lleida: Musical Lleida | Igualada: Casal Popular d'Igualada, el Foment | Vilanova de Bellpuig: Bar El Pati, Vilanova de Bellpuigi, l’Esclat de Tapes i l’ Restaurant L´estoneta

Internet: ProductesdelaTerra.CAT www.productesdelaterra.cat.

El Concert de l’Estelada és, a hores d’ara, un dels esdeveniments musicals i reivindicatius més important de les terres de Ponent. Va néixer fa 13 anys com a resposta a una inexistent programació juvenil a la comarca del Pla d’Urgell. Així, arran de les ganes d’un grup de joves, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, el 2004 es van assentar les bases del que mica en mica s’ha convertit en un referent. Mostra d’això, n'és el nom: Concert de l’Estelada és una manera d’anomenar aquest esdeveniment, que va sortir del mateix públic i jovent que ha anat repetint a la cita.

Els objectius del Concert de l’Estelada se centren en, d'una banda, oferir als joves de Lleida i per extensió de tot Catalunya i la resta de Països Catalans, una ocasió per gaudir de la música feta a casa nostra, i d'altra banda, difondre i promoure grups emergents, així com aconseguir que bandes consolidades actuïn en escenaris com el de la població.