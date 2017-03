Mitjans

El Triangle insinua que el Polònia i Toni Soler no critiquen prou Fèlix Millet

En un confusa notícia de la secció de "Confidencial" d'El Triangle (6/3/2017) s'insinuava que Toni Soler, director del programa humorístic Polònia, no se sent còmode en satiritzar Fèlix Millet. L'ambigu breu de la secció de tafaneries d'aquest digital deixa entendre que Soler, i per tant el Polònia, no fan aparèixer prou Millet en les seves paròdies.

L'entredata (o destacat), a banda de no cenyir-se a la realitat -tal i com pot haver comprovat qualsevol seguidor televisiu del Polònia-, estableix una relació subtil entre la filiació independentista de Soler i una suposada manca de crítica humorística contra Fèlix Millet.

Quan el titular i l'entradeta no tenen res a veure amb la notícia

L'entradeta destacat d'aquest breu, que manté poca relació amb el contingut següent extret d'una entrevista al Diari de Tarragona, afirma que "El director dels programes de televisió Polònia i Crackòvia sembla que té problemes a l’hora de fer sàtira sobre l’espoli del Palau de la Música perpetrat per Fèlix Millet i Jordi Montull."

Seguidament, cita paraules de Soler a l'entrevista, que exposa una idea oposada a la del titual d'El Triangle: si “a Catalunya t’avergonyeixes del Millet, sembla que estiguis posant en perill la independència.”