Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Internacional

L'ASM defensa la descolonització de Ceuta i Melilla arran de la tragèdia humanitària a Ceuta

descolonització
L'ASM defensa la descolonització de Ceuta i Melilla arran de la tragèdia humanitària a Ceuta

L'entitat sobiranista mallorquina relaciona les més de cent morts registrades aquests dies amb la persistència del colonialisme espanyol al nord d'Àfrica i reclama la fi dels enclavaments sota sobirania espanyola.

04/08/2026 Internacional

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha fet públic un extens posicionament polític en què vincula la tragèdia humanitària viscuda aquests dies a Ceuta amb la continuïtat de la presència colonial espanyola al nord d'Àfrica. En el text, l'entitat sosté que els fets no es poden entendre sense el conflicte històric derivat de la permanència de Ceuta, Melilla i altres enclavaments africans sota sobirania espanyola.

L'escrit repassa més d'un segle i mig de relacions entre Espanya i el Marroc, des de la Guerra d'Àfrica de 1859-1860 fins a la independència marroquina de 1956, passant pel protectorat, la Guerra del Rif, el Desastre d'Annual, la utilització d'armes químiques contra la població rifenya, la Guerra d'Ifni i el paper de les tropes colonials marroquines durant la Revolució d'Astúries i la Guerra d'Espanya. Segons l'ASM, aquests episodis formen part d'un mateix procés de dominació colonial que encara no s'ha resolt.

El document també recorda el telegrama diplomàtic nord-americà desclassificat que recull una conversa de 1979 entre Joan Carles I i un enviat del president Jimmy Carter, en què el monarca espanyol valorava la possibilitat de transferir Melilla al Marroc i plantejava un estatus internacional per a Ceuta. L'ASM interpreta aquest antecedent com un indici que el futur dels dos enclavaments continua obert.

L'entitat considera que Ceuta i Melilla són dues «entelèquies colonials» fortament dependents dels recursos públics de l'Estat espanyol i defensa que, tard o d'hora, acabaran retornant a sobirania marroquina. En aquest sentit, sosté que la descolonització dels dos enclavaments és una qüestió de justícia històrica i estableix un paral·lelisme entre aquesta reivindicació i el dret d'autodeterminació de les Illes Balears i del conjunt dels Països Catalans.

L'ASM conclou que la resolució del conflicte passa per la fi de la presència colonial espanyola al nord d'Àfrica i defensa que la descolonització de Ceuta i Melilla hauria d'anar acompanyada del reconeixement del dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur polític, tant al Marroc com als Països Catalans.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Poble Lliure recupera un cartell del MDT de 1986 i el vincula a la crisi migratòria de Sabta
  2. La XXXIX Pujada al Port de Salau reivindicarà el Pirineu com a espai d'unió entre Catalunya i Occitània
  3. La vaga de les biblioteques de Barcelona continua sense resoldre's més de dos mesos després del seu inici
  4. PSC, PP i Vox veten la compareixença de Pablo Hasél a la comissió del Parlament sobre el sistema penitenciari
  5. La CACGi denuncia la investigació del seu portaveu pels fets de la protesta d'Empúries
  6. Creix la pressió perquè dimiteixi el delegat del govern espanyol a les Illes
  7. El meu pare: Josep Barrera i Nogué
  8. Mor Josep Vilarasau i Salat
  9. Les formigues de Via Menorca assenyalen el col·lapse de l'illa
  10. Carles Rebassa rebutja amb un poema la invitació dels reis espanyols a Marivent
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid