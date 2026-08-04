Ecologistes en Acció reclama al govern espanyol que rebutgi la pròrroga de la central nuclear d'Almaraz

Ecologistes en Acció ha instat el govern espanyol a rebutjar la pròrroga de funcionament de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030 després que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) n'hagi emès un informe favorable. L'organització ecologista denuncia que l'organisme regulador s'ha limitat a avalar l'autorització des del punt de vista formal, sense revisar de manera integral qüestions essencials de seguretat.
Segons Ecologistes en Acció, el CSN no ha verificat el compliment de totes les mesures exigides en la renovació del 2020 i ha deixat pendents aspectes com l'anàlisi de vàlvules crítiques o la revisió dels riscos d'incendi. També critica que l'avaluació es basi en una revisió periòdica de seguretat elaborada el 2018.
L'entitat alerta que la continuïtat d'Almaraz pot retardar el calendari de tancament de les centrals nuclears, incloses Ascó I i Cofrents, i dificultar el desplegament de les energies renovables. Per aquest motiu, recorda que l'informe del CSN és preceptiu però no vinculant i reclama a l'executiu espanyol que mantingui el calendari de tancament nuclear previst i denegui l'ampliació de la vida útil de la central extremenya.