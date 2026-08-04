Ecologistes en Acció porta al Raval de Barcelona la campanya europea «Ciutats, no saunes» per reclamar més justícia climàtica

Artivist Network i Ecologistes en Acció de Catalunya han portat aquest dimarts al barri del Raval de Barcelona la campanya europea «Cities, not saunas» («Ciutats, no saunes»), impulsada per Funding Fairer Futures i CAN Europe per denunciar els efectes cada vegada més greus de la calor extrema sobre la salut i les desigualtats socials.
L'acció ha consistit en una performance a la Rambla del Raval, on diverses persones vestides únicament amb tovalloles han simulat trobar-se en una sauna per denunciar que molts barris europeus s'estan convertint en espais cada vegada més difícils d'habitar a causa de les elevades temperatures. La intervenció s'ha completat amb fotografies tèrmiques que mostren les diferències de temperatura entre espais urbans segons la presència d'arbres, ombra o vegetació.
Les entitats impulsores recorden que les onades de calor afecten especialment els barris amb més vulnerabilitat social, on els habitatges estan pitjor aïllats, hi ha menys espais verds i una part important de la població disposa de menys recursos per protegir-se de les altes temperatures. En aquest sentit, assenyalen el Raval com un exemple dels efectes de l'illa de calor urbana.
Ecologistes en Acció reclama que Barcelona situï la salut pública i la justícia climàtica al centre de les polítiques urbanes, amb més arbrat, refugis climàtics accessibles, espais verds i una planificació urbanística adaptada al canvi climàtic. L'entitat també critica les polítiques que, al seu parer, agreugen l'emergència climàtica, com l'impuls al turisme de creuers o el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, i reclama actuacions coherents per reduir les emissions i protegir la població més vulnerable davant les onades de calor.