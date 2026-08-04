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Ecologistes en Acció porta al Raval de Barcelona la campanya europea «Ciutats, no saunes» per reclamar més justícia climàtica

Ciutats, no saunes
Ecologistes en Acció porta al Raval de Barcelona la campanya europea «Ciutats, no saunes» per reclamar més justícia climàtica

Una acció simbòlica denuncia que les onades de calor afecten especialment els barris més vulnerables i reclama mesures urgents d'adaptació climàtica a Barcelona.

04/08/2026 Territori

Artivist Network i Ecologistes en Acció de Catalunya han portat aquest dimarts al barri del Raval de Barcelona la campanya europea «Cities, not saunas» («Ciutats, no saunes»), impulsada per Funding Fairer Futures i CAN Europe per denunciar els efectes cada vegada més greus de la calor extrema sobre la salut i les desigualtats socials.

L'acció ha consistit en una performance a la Rambla del Raval, on diverses persones vestides únicament amb tovalloles han simulat trobar-se en una sauna per denunciar que molts barris europeus s'estan convertint en espais cada vegada més difícils d'habitar a causa de les elevades temperatures. La intervenció s'ha completat amb fotografies tèrmiques que mostren les diferències de temperatura entre espais urbans segons la presència d'arbres, ombra o vegetació.

Les entitats impulsores recorden que les onades de calor afecten especialment els barris amb més vulnerabilitat social, on els habitatges estan pitjor aïllats, hi ha menys espais verds i una part important de la població disposa de menys recursos per protegir-se de les altes temperatures. En aquest sentit, assenyalen el Raval com un exemple dels efectes de l'illa de calor urbana.

Ecologistes en Acció reclama que Barcelona situï la salut pública i la justícia climàtica al centre de les polítiques urbanes, amb més arbrat, refugis climàtics accessibles, espais verds i una planificació urbanística adaptada al canvi climàtic. L'entitat també critica les polítiques que, al seu parer, agreugen l'emergència climàtica, com l'impuls al turisme de creuers o el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, i reclama actuacions coherents per reduir les emissions i protegir la població més vulnerable davant les onades de calor.

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