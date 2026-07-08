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Una caminada nocturna a Sant Pau commemorarà els 40 anys de Bosc Verd a Vilafranca del Penedès

Ecologia
Una caminada nocturna a Sant Pau commemorarà els 40 anys de Bosc Verd a Vilafranca del Penedès

L'activitat, oberta a tothom i gratuïta, se celebrarà aquest dissabte 11 de juliol i permetrà gaudir de la posta de sol i de les vistes nocturnes sobre la capital de l'Alt Penedès.

08/07/2026 Drets i Llibertats

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd - Ecologistes de Catalunya (EdC), conjuntament amb el grup Els Imprescindibles, organitza aquest dissabte 11 de juliol una caminada nocturna fins a l'ermita de Sant Pau, una de les activitats més tradicionals de l'estiu a Vilafranca del Penedès i que enguany servirà també per commemorar els 40 anys de l'entitat ecologista.

La sortida tindrà lloc a les nou del vespre des de la font dels Alls, situada a la rambla de Sant Francesc, molt a prop del Kubrick Cinema. El recorregut serà circular i transcorrerà per alguns dels espais més representatius de la muntanya de Sant Pau, com el mirador Miravinya o l'entorn de la càmera de TV3, des d'on es poden contemplar àmplies panoràmiques de Vilafranca del Penedès i del paisatge agrícola que envolta la capital penedesenca.

L'organització destaca que l'horari de la caminada permetrà gaudir tant de la posta de sol com de la sortida de la lluna, en una època de l'any especialment indicada per fer activitats a l'aire lliure durant el capvespre i la nit, quan les temperatures són més suaus.

En arribar a l'ermita de Sant Pau, Bosc Verd oferirà gratuïtament aigua i cava a totes les persones participants. Cadascú podrà portar el seu sopar, i durant la vetllada es farà un breu parlament per recordar les quatre dècades de trajectòria de l'entitat en la defensa del medi ambient i del territori.

La tornada es podrà fer lliurement o bé en grup, després de contemplar les vistes nocturnes des d'aquest mirador privilegiat sobre Vilafranca i la plana del Penedès.

L'activitat és gratuïta, oberta a tothom i de dificultat fàcil. L'organització recomana portar calçat adequat per caminar per camins de terra, una llanterna o frontal, aigua i, opcionalment, bastons de senderisme. La caminada està prevista entre les 21.00 i les 24.00 hores.

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