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La Favb i les entitats veïnals de Sant Martí denuncien la retirada d'una bandera LGTBIQ+ i alerten d'un augment dels actes d'odi

La Favb i les entitats veïnals de Sant Martí denuncien la retirada d'una bandera LGTBIQ+ i alerten d'un augment dels actes d'odi

Les organitzacions reclamen que la Fiscalia investigui els fets i adverteixen que els darrers incidents al districte responen a un patró d'intolerància.

08/07/2026 Drets i Llibertats

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) i la Coordinadora d'Associacions Veïnals de Sant Martí han denunciat la retirada violenta d'una bandera LGTBIQ+ de la façana de l'Associació Veïnal de Sant Martí de Provençals, uns fets ocorreguts aquest cap de setmana que les dues entitats qualifiquen de nova agressió LGTBI-fòbica.

Aquest incident no és un cas aïllat

En un comunicat conjunt, les organitzacions alerten que aquest incident no és un cas aïllat, sinó que s'emmarca en un increment d'actes d'odi i d'intolerància que, segons asseguren, s'han produït durant els darrers mesos tant al districte de Sant Martí com en altres barris de Barcelona.

Les entitats veïnals recorden que, fa poques setmanes, la furgoneta del Menjador Solidari Gregal va ser incendiada després que l'entitat hagués patit anteriorment pintades amb simbologia feixista. També evoquen el vandalisme contra el mural feminista del carrer de la Bòria, a Ciutat Vella, on els rostres de diverses dones referents van ser tapats amb pintades.

Segons la Favb i la Coordinadora de Sant Martí, aquests episodis formen part d'un mateix patró que busca deteriorar la convivència i normalitzar els discursos d'odi. Les entitats consideren que quan aquest tipus d'agressions es repeteixen deixen de ser incidents puntuals i es converteixen en un problema que afecta el conjunt de la societat i la qualitat democràtica.

Per aquest motiu, reclamen a la Fiscalia que investigui els fets "amb la màxima diligència", determini si poden constituir un delicte d'odi i esclareixi si darrere d'aquests actes hi ha una actuació organitzada orientada a promoure conductes discriminatòries. Igualment, demanen que s'assumeixin les responsabilitats corresponents i que les institucions judicials actuïn amb fermesa en defensa dels drets fonamentals.

Les dues organitzacions també fan una crida a no normalitzar aquest tipus d'agressions i reivindiquen el paper del moviment veïnal en la defensa de la convivència i dels drets democràtics. "Sant Martí i Barcelona no callarem ni mirarem cap a una altra banda. Plantarem cara a qualsevol acte d'odi, intimidació o discriminació que vulgui dividir el nostre veïnat", afirmen en el comunicat.

El manifest conclou recordant que la defensa de la democràcia no correspon únicament a les institucions, sinó també a la ciutadania organitzada, i reafirma el compromís de les entitats veïnals per continuar defensant una ciutat cohesionada, diversa i lliure de qualsevol forma de discriminació.

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