La CUP denuncia «incoherències i falta de transparència» en el trasllat del tren fora de Figueres

La CUP ha denunciat novament les «incoherències i la falta de transparència» de les institucions a l’hora de justificar el trasllat de l’estació del tren convencional de Figueres cap a Vilafant.
En un vídeo difós aquest dijous, la formació assegura que les respostes rebudes de les diferents administracions no aclareixen els motius ni les conseqüències d’una operació que comportaria treure el ferrocarril del centre de la ciutat.
El projecte parteix del protocol signat el juliol de 2025 pel Ministeri de Transports, la Generalitat, Adif i els ajuntaments de Figueres i Vilafant per completar la variant ferroviària i convertir l’estació de Figueres-Vilafant en una estació intermodal, també per als trens de la línia convencional.
La CUP considera, però, que continuen sense justificar-se adequadament els beneficis del trasllat i alerta de les repercussions que pot tenir per a la mobilitat quotidiana de la població. «Continuem pressionant i demanant explicacions a totes les institucions», ha afirmat la formació, que defensa que «el tren s’ha de quedar al centre» de Figueres.
Incoherències i falta de transparència. Això és el que ens trobem quan demanem la justificació pel trasllat del tren fora de Figueres.— CUP Comarques Gironines (@CUPNordOriental) July 23, 2026
Continuem pressionant i demanant explicacions a totes les institucions. Per què el tren s'ha de quedar al centre! pic.twitter.com/czLh9GMD6N