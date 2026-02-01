Defensem el Tren de lEmpordà se suma a la manifestació del 7 de febrer contra el trasllat de lestació de Figueres

La plataforma Defensem el Tren de l’Empordà, amb la col·laboració d’IAEDEN–Salvem l’Empordà i altres col·lectius veïnals de la comarca, continua la lluita contra el trasllat de l’estació de tren del centre de Figueres i s’adhereix a la manifestació del dissabte 7 de febrer sota el lema “Sense trens no hi ha futur”.
En aquest marc, dimecres 28 de gener la plataforma va organitzar la xerrada “Bases per a un pla ferroviari per a Catalunya i un despropòsit: treure l’estació del centre de Figueres”, al Cercle Sport Figuerenc, amb la participació dels arquitectes Manel Larrosa i Xavier Ludevid.
La sessió va permetre posar sobre la taula un conjunt de propostes treballades durant més de vint anys per bastir una xarxa ferroviària capaç d’estructurar i reequilibrar el conjunt del territori català, a partir de la reforma i millora de les infraestructures existents. Des de la plataforma assenyalen que, tot i no compartir necessàriament totes les propostes exposades, “les aportacions i visions dels ponents són una contribució importantíssima al debat”.
Tant Larrosa com Ludevid van coincidir a criticar el projecte de trasllat de l’estació de Figueres a Vilafant, que van qualificar de car i complex, i van alertar del perjudici que suposaria per a la mobilitat local i comarcal. En aquest sentit, Xavier Ludevid, gerent d’urbanisme de Figueres entre els anys 2008 i 2015, va explicar els tres estudis elaborats en aquell període, que demostren que l’opció del soterrament en trinxera —reivindicada històricament per Defensem el Tren de l’Empordà— permet mantenir la centralitat de l’estació i resulta molt més senzilla i econòmica que el seu trasllat, sense impactes sobre el territori.
La plataforma denuncia que l’actual desastre ferroviari, agreujat els darrers dies, evidencia que el ferrocarril és una qüestió massa important per deixar-la exclusivament en mans de la classe política. “El debat és imprescindible i cal abordar-lo col·lectivament”, afirmen, recordant el seu lema: “El futur vindrà amb tren o no vindrà”.
En paral·lel, Defensem el Tren de l’Empordà ha presentat una queixa al Defensor del Pueblo de l’Estat espanyol, pas previ a la interposició d’una denúncia davant la Unió Europea, com ja es va fer l’any 2007. En aquest tràmit s’han denunciat les infraccions de directives europees i de la legislació espanyola comeses des del 2006 en la tramitació del projecte, especialment la manca d’estudi d’alternatives raonables —com el soterrament en trinxera— i l’incompliment de la normativa en matèria de mobilitat i protecció ambiental.
Mentrestant, la plataforma continua recollint signatures en defensa de l’estació de Figueres, superant ja les 1.100 adhesions en menys de dues setmanes. La campanya es duu a terme a través del web www.defensemeltrendelemporda.org.
Finalment, Defensem el Tren fa una crida a participar a la manifestació del dissabte 7 de febrer a les 17 h a Barcelona, convocada per les plataformes d’usuaris del ferrocarril d’arreu de Catalunya. Denuncien que la situació actual és el resultat de dècades de retallades i manca d’inversió, agreujades per la mala gestió de Renfe, Adif i els governs implicats. Segons la plataforma, “només una pressió organitzada, contundent i sostinguda podrà obligar les forces polítiques a pactar les grans inversions necessàries per redreçar el sistema ferroviari”, i consideren imprescindible l’organització dels usuaris habituals per mantenir aquesta pressió en el temps.