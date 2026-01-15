"Defensem el Tren de lEmpordà" engega una campanya de signatures contra el trasllat de lestació de Figueres

La plataforma Defensem el Tren de l’Empordà ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per aturar el projecte de trasllat de l’estació de tren de Figueres a Vilafant, una proposta que considera innecessària, costosa i perjudicial per a la mobilitat pública i el territori.
La plataforma Defensem el Tren de l’Empordà, formada per l’entitat ecologista IAEDEN-Salvem l’Empordà, l’associació Promoció del Transport Públic (PTP) i diversos col·lectius veïnals dels municipis de la línia, ha iniciat una campanya de recollida de signatures per mostrar el rebuig ciutadà al projecte de trasllat de l’estació de tren de Figueres a Vilafant. Segons les entitats impulsores, es tracta d’un projecte faraònic, innecessari i perjudicial per al futur de la mobilitat pública tant de la ciutat com de la comarca.
El projecte es justifica oficialment per la necessitat d’eliminar els passos a nivell, però la plataforma defensa que existeixen alternatives molt més senzilles, ràpides i econòmiques, com ara el soterrament en trinxera del traçat actual. Aquesta solució, aplicada amb èxit en altres ciutats catalanes com Vic, permetria eliminar els passos a nivell, reconnectar barris, crear nous espais públics i aparcaments i millorar els accessos, sense desplaçar l’estació del centre urbà.
Les entitats denuncien que l’Ajuntament de Figueres ha deixat passar més de vint anys sense resoldre els passos a nivell, mentre una desena de ciutats catalanes han abordat aquest problema amb solucions integradores. En canvi, el trasllat a Vilafant, en una zona que qualifiquen de “cul-de-sac”, implicaria obres complexes i d’alt cost econòmic i ambiental, amb la construcció de nous túnels, viaductes i variants viàries sobre terrenys agrícoles i espais naturals. El projecte comportaria més de 8 quilòmetres de nou traçat ferroviari, un impacte que, segons la plataforma, es podria evitar amb el soterrament del traçat existent.
Defensem el Tren de l’Empordà recorda que més del 60 % dels usuaris de l’estació de Figueres hi arriben a peu, i que una part important dels viatgers que hi arriben ho fan per fer compres o gestions al centre de la ciutat. El trasllat faria impossible aquest accés directe i fomentaria l’ús del vehicle privat, incrementant el trànsit i les emissions contaminants, amb un impacte especialment negatiu per a les persones que depenen del transport públic. També afectaria els 750.000 viatgers anuals de l’estació d’autobusos, que deixarien de disposar d’una connexió central i accessible.
En aquest sentit, les entitats alerten que no existeix una planificació clara sobre el futur de l’estació d’autobusos del centre i adverteixen que la separació física entre les estacions de tren i bus perjudicaria greument la intermodalitat, un element clau per a una mobilitat sostenible i eficient.
La plataforma també denuncia que el projecte respondria a interessos urbanístics i especulatius, ja que preveu el desenvolupament d’unes 9 hectàrees de terrenys públics al voltant de l’estació actual, en lloc de prioritzar les necessitats reals de mobilitat de la ciutadania. Per tot plegat, Defensem el Tren de l’Empordà reclama una solució assenyada, viable i respectuosa amb el territori, i fa una crida a la ciutadania a signar el manifest per aturar el trasllat i repensar el projecte amb criteris socials, ambientals i de servei públic.
La signatura del manifest ja és disponible en línia al web de la plataforma, i pròximament també es podrà signar de manera presencial. Les entitats demanen estar atentes a les xarxes socials i al web per conèixer les properes accions i els dies en què s’instal·laran paradetes informatives i de recollida de signatures al mercat i a l’estació de Figueres.