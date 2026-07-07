La CUP carrega contra l'Ajuntament de Reus per no demanar presó per l'exalcalde Lluís Miquel Pérez en el cas Innova

La CUP ha criticat amb duresa el paper de l'Ajuntament de Reus com a acusació particular en el judici de la primera peça del cas Innova, després que no hagi sol·licitat pena de presó per a l'exalcalde socialista Lluís Miquel Pérez, a qui els anticapitalistes consideren el principal responsable polític entre els acusats.
En una compareixença aquest dimarts, la regidora de la CUP Aleida López ha remarcat que tant la Fiscalia com la CUP, personada com a acusació popular, han coincidit en les peticions de penes, mentre que l'Ajuntament ha optat per no reclamar presó per a Pérez. "Com pot ser que la part afectada no demani presó pels responsables polítics de la corrupció?", s'ha preguntat.
La formació ha responsabilitzat directament el govern municipal, integrat pel PSC, ERC i Ara Reus, i especialment l'alcaldessa Sandra Guaita, de qui lamenta la manca de posicionament públic durant tot el procés judicial. Segons López, "no dir res també és posicionar-se", i ha assegurat que el silenci del govern municipal evidencia una continuïtat política amb les etapes anteriors del socialisme reusenc.
La CUP sosté que aquest silenci "no és casual" i recorda que Guaita ha defensat en diverses ocasions els models de col·laboració publicoprivada. Els cupaires assenyalen especialment les seves declaracions favorables a recuperar el model Shirota, una empresa que també haurà de comparèixer en futures peces del cas Innova. Per aquest motiu, consideren que l'actual alcaldessa representa "el pont efectiu entre el vell PSC i el nou", i l'acusen de mantenir polítiques d'opacitat.
La formació independentista també ha carregat contra la posició adoptada per l'Ajuntament durant el judici, que, segons considera, demostra "complicitat" amb un model de gestió que va facilitar l'enriquiment privat a costa dels recursos públics. Alhora, ha estès les responsabilitats a la resta de forces polítiques que, segons la CUP, van permetre durant anys que una part molt important del pressupost municipal es gestionés sense els controls adequats.
Davant la proximitat de la sentència, prevista per a finals d'any, López ha reclamat novament que Sandra Guaita es pronunciï públicament sobre el cas. Ha advertit que, si no ho fa abans que es conegui el veredicte, quedarà "demostrat que no és digna d'ocupar el càrrec d'alcaldessa", i ha confiat que, en aquest cas, "parlaran les urnes".
La CUP reivindica els resultats judicials obtinguts
Malgrat denunciar la llarga durada del procés judicial, la CUP considera que el cas Innova ja ha comportat importants victòries. En aquest sentit, recorda la resolució del Tribunal de Comptes que va obligar Josep Prat a retornar prop de 900.000 euros a les arques municipals, així com el reconeixement dels delictes per part del mateix Prat i de l'arquitecte Jorge Batesteza.
La formació insisteix, però, que ara cal que la sentència fixi definitivament les responsabilitats perquè els fets quedin acreditats i serveixin per evitar que situacions semblants es puguin repetir.
"El cistell sencer està podrit"
Per la seva banda, la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Su Moreno, ha situat el cas Innova dins d'un problema estructural de la gestió pública. Segons ha afirmat, el model de les empreses municipals utilitzades per canalitzar negocis privats facilita la corrupció i no és un cas aïllat.
Moreno ha relacionat Innova amb altres casos de corrupció, com Innipro, Mercuri, Pretòria, Filesa o els casos Koldo i Ábalos, i ha assegurat que "INNOVA no és una poma podrida, el cistell sencer està podrit".
La dirigent cupaire també ha criticat els pressupostos de la Generalitat impulsats pel PSC, que, segons ha dit, continuen apostant per la col·laboració publicoprivada en l'àmbit sanitari, un model que considera que facilita la transferència de recursos públics cap a interessos privats sense prou control.
Finalment, Moreno ha defensat que la presència de la CUP en el procediment judicial no busca únicament reparar els danys econòmics ocasionats, sinó també establir un precedent de responsabilitat política i transparència en la gestió dels recursos públics, enviant "un senyal clar a la societat sobre les conseqüències de la mala praxi en l'administració".