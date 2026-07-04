El Sindicat d'Habitatge de l'Eixample denuncia la turistificació coincidint amb l'arribada del Tour de França

El Sindicat d'Habitatge de l'Eixample, secció local del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, ha aprofitat aquest dissabte l'arribada del Tour de França a Barcelona per denunciar l'impacte del turisme sobre el dret a l'habitatge. Coincidint amb el pas dels ciclistes per la ciutat, l'organització ha desplegat dues grans pancartes al carrer Tarragona i a les Fonts de Montjuïc per visibilitzar la situació que, segons denuncia, viuen nombroses veïnes afectades per l'expansió dels pisos turístics.
La primera acció s'ha dut a terme al carrer Tarragona, davant d'un dels blocs organitzats amb el Sindicat, on el veïnat denuncia des de fa anys la pressió immobiliària derivada de la transformació d'habitatges residencials en allotjaments turístics. La segona pancarta s'ha desplegat des d'un pont al pas de la cursa per Montjuïc.
Amb el lema «Casa nostra no serà el proper pis turístic. Blocs organitzats contra Gallardo. El seu negoci, les nostres cases», el Sindicat ha assenyalat directament la Immobiliària Gallardo SL, propietària de més de 230 habitatges a Barcelona, a qui acusa d'impulsar un model de negoci basat en el buidatge progressiu de blocs sencers per destinar-los a usos turístics. Segons l'organització, aquesta empresa ja controla sis edificis complets a la ciutat.
La portaveu del Sindicat, Rebeca Pérez, ha afirmat que els pisos turístics «no són un fenomen aïllat, sinó un mecanisme més dels grans propietaris per incrementar els seus beneficis», juntament amb altres fórmules com els colivings o els lloguers de temporada. En aquest sentit, ha advertit que totes aquestes modalitats contribueixen a reduir el parc d'habitatge destinat a residència habitual i acceleren l'expulsió del veïnat dels barris.
El Sindicat també ha responsabilitzat l'Ajuntament de Barcelona de no frenar aquesta dinàmica. Tot i que el govern municipal ha anunciat la voluntat d'eliminar les llicències de pisos turístics abans del 2028, l'organització considera que aquest compromís és insuficient mentre es continuïn autoritzant noves llicències. Segons denuncia, durant l'actual mandat se n'han concedit centenars de noves.
L'acció també vol relacionar el model turístic de la ciutat amb els grans esdeveniments internacionals. El Sindicat sosté que cites com la Copa Amèrica, la visita del papa o ara l'arribada del Tour de França contribueixen a reforçar un model econòmic que incrementa la pressió especulativa sobre l'habitatge i afavoreix els interessos dels grans tenidors i dels fons d'inversió.
Amb aquesta mobilització, el Sindicat d'Habitatge de l'Eixample afirma que les veïnes dels blocs afectats volen fer visible que darrere dels grans esdeveniments i de la promoció turística de Barcelona hi ha també un conflicte social creixent pel dret a continuar vivint als seus barris.