L'assemblea del Casal Panxo de Berga ha fet públic un comunicat després que Aliança Catalana hagi instal·lat la seva nova seu al local que l'entitat havia ocupat durant els darrers disset anys. El col·lectiu assegura que la seva sortida no és conseqüència de l'arribada del partit de Sílvia Orriols, sinó de l'especulació immobiliària, i denuncia que la formació d'extrema dreta intenta convertir aquest episodi en una operació de màrqueting polític destinada a generar confrontació.
El Casal Panxo va arribar al local del carrer Mossèn Huch l'any 2009, en un espai que amb el temps va passar a ser conegut popularment com a carrer Marcel·lí Massana, arran d'una iniciativa de l'Ateneu Columna Terra i Llibertat. Quan hi van entrar, els baixos presentaven unes condicions molt precàries i va ser la mateixa entitat qui, amb recursos propis i treball voluntari, els va rehabilitar progressivament fins a convertir-los en un dels principals espais socials, culturals i polítics del Berguedà.
Durant aquests disset anys, el Casal Panxo ha impulsat activitats que han esdevingut referents del calendari popular de Berga, com la Festa de la Ratafia, la Porronada de divendres de Corpus o la cantada de Nadales de la nit del 24 de desembre. L'espai també ha acollit trobades d'abast nacional com el Rebrot o les Trobades de Casals i Ateneus dels Països Catalans, a més de cedir les instal·lacions a nombroses entitats de la ciutat, entre elles els Castellers de Berga, Cal Blanxart, la Xarxa de Suport Mutu o els Escoltes de Berga.
Segons explica el Casal, malgrat haver complert sempre amb el pagament del lloguer, el contracte es renovava mensualment, una situació que els mantenia en una permanent inseguretat. Per aquest motiu, l'any passat van presentar una oferta formal de compra del local, avalada per una taxació professional, amb la voluntat d'obrir una negociació amb la propietat i garantir la continuïtat del projecte.
La resposta, però, va ser la rescissió del contracte de lloguer i l'obligació d'abandonar el local. Després de diverses negociacions, el Casal va aconseguir ajornar la sortida fins al 15 de juny, de manera que la Patum d'enguany va ser l'última celebrada des del seu històric espai.
Pocs dies després de deixar el local, els membres del Casal van descobrir que aquest havia estat llogat per Aliança Catalana per instal·lar-hi la seva seu a Berga. La presidenta del partit, Sílvia Orriols, va difondre una fotografia de la façana, encara amb el puny pintat a la persiana, acompanyada del missatge: «Us hem arrabassat el Casal Panxo, i us arrabassarem la batllia! Ara, xiuleu-me», en referència a les escridassades que havia rebut durant la Patum. Posteriorment, també va publicar un vídeo de l'interior del local amb comentaris despectius sobre l'activitat que, segons ella, s'hi desenvolupava.
En resposta, el Casal Panxo afirma que "qui ens ha fet fora no és Aliança Catalana, sinó l'especulació immobiliària", i qualifica l'actuació del partit d'"enèsim intent de màrqueting polític de poca volada". L'entitat considera que la instal·lació d'Aliança Catalana al seu antic local té com a objectiu atiar la crispació i apropiar-se simbòlicament d'un espai que durant gairebé dues dècades ha estat un referent de l'esquerra independentista i dels moviments populars del Berguedà.
El comunicat també denuncia la complicitat entre els interessos especulatius i aquells projectes polítics que, segons el Casal, utilitzen la confrontació com a eina de creixement electoral. Malgrat la pèrdua del local, l'entitat reivindica que el seu projecte va molt més enllà d'un espai físic i reafirma la voluntat de continuar treballant "al barri i des del barri" per l'alliberament nacional, la transformació social i la cultura popular.
Diverses organitzacions de l'esquerra independentista, entre elles la CUP, Arran i altres col·lectius del territori, han expressat el seu suport al Casal Panxo. Paral·lelament, el local ha aparegut aquest dissabte amb el rètol d'Aliança Catalana guixat amb esprai negre i amb diverses pintades a la façana.
Fonts properes al Casal expliquen que ja s'està treballant en una nova etapa del projecte i en la recerca d'un nou espai que permeti donar continuïtat a la tasca desenvolupada durant aquests anys. Les mateixes fonts assenyalen que la prioritat és reforçar el treball de base de l'esquerra independentista al Berguedà i mantenir viu un projecte que, remarquen, no depèn d'un edifici concret. Així mateix, consideren que el local ocupat ara per Aliança Catalana difícilment exercirà les funcions d'un casal o ateneu popular i que previsiblement serà utilitzat com a seu política amb vista a les eleccions municipals de 2027.
"Ens fan fora del local, però no del barri ni de la lluita", afirmava el Casal Panxo quan va anunciar el trasllat. Una idea que el comunicat fet públic aquest cap de setmana reafirma amb un missatge final: el Panxo continuarà existint perquè el projecte és la comunitat que l'ha construït durant més de vint-i-cinc anys, i no les parets que l'han acollit fins ara.
📃 Des de l’assemblea del Casal Panxo volem fer arribar les següents consideracions arran de la instal·lació del partit polític Aliança Catalana a l’antic local que ocupava el Casal Panxo fins fa dues setmanes. #Berga #PaïsosCatalans #Berguedà #CasalPanxo #Independència pic.twitter.com/yOonM9SlDV— Casal Panxo (@casalpanxo) June 27, 2026