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La Crida pel Finançament reclama avançar cap a la sobirania econòmica valenciana

Finançament
La Crida pel Finançament reclama avançar cap a la sobirania econòmica valenciana

L'entitat considera que l'infrafinançament, les infrainversions i el deute acumulat només es podran superar amb la capacitat del País Valencià de decidir sobre els seus propis recursos.

18/06/2026 Territori

La Crida pel Finançament ha fet una crida a superar la reivindicació d'un «finançament just» i avançar cap a la sobirania econòmica valenciana. L'entitat considera que les dècades de promeses incomplides i reformes ajornades han demostrat que el problema del País Valencià no es limita a l'infrafinançament, sinó que respon a una situació de dependència política i econòmica respecte de l'Estat espanyol.

En un comunicat fet públic coincidint amb la mobilització convocada davant les Corts Valencianes, la plataforma denuncia també les infrainversions històriques, l'espoli fiscal i el deute acumulat com a conseqüència d'un sistema de finançament que considera injust.

La Crida pel Finançament defensa la necessitat de reconèixer i condonar el deute generat per l'infrafinançament, compensar les inversions pendents de l'Estat i dotar el País Valencià de plena capacitat per recaptar, gestionar i decidir sobre els recursos que genera. Segons l'entitat, aquesta és una condició imprescindible per garantir uns serveis públics de qualitat, unes infraestructures adequades i unes polítiques orientades a la majoria social.

Per als seus portaveus, Antoni Infante i Vicent Maurí, la qüestió no és només econòmica sinó també democràtica i d'autogovern. Per això consideren que ha arribat el moment de passar de la reclamació d'un finançament just a l'exigència de la sobirania econòmica valenciana.

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