El Sindicat d'Habitatge Socialista denuncia un nou cas de turistització al Bloc Muntaner de Barcelona

El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) ha denunciat un nou cas de pressió immobiliària vinculat a la turistització d'habitatges a Barcelona. Segons el sindicat, la Immobiliària Gallardo SL, propietària de diversos edificis a la ciutat, estaria reproduint al Bloc Muntaner la mateixa estratègia que va intentar aplicar al conegut Bloc Tarragona: afavorir la substitució dels veïns per allotjaments turístics.
L'edifici afectat és el situat al carrer Muntaner, 496, que ja disposa de llicències turístiques per a la totalitat dels habitatges. El SHSC assegura que els residents pateixen una degradació progressiva de les condicions de vida derivada de la manca de manteniment de l'immoble, l'augment constant de l'activitat turística i la incertesa sobre la renovació dels contractes de lloguer.
Davant aquesta situació, els veïns han decidit organitzar-se conjuntament amb el sindicat per defensar la continuïtat dels seus habitatges i reclamar garanties de permanència.
Segons dades aportades pel SHSC, la Immobiliària Gallardo acumula actualment sis blocs sencers i més de 230 habitatges a Barcelona. El sindicat considera que el seu model de negoci es basa a transformar edificis residencials en allotjaments turístics, fet que contribueix a l'expulsió de famílies treballadores dels barris de la ciutat.
La portaveu del Sindicat d'Habitatge de l'Eixample, Rebeca Pérez, ha comparat la situació actual amb la viscuda al Bloc Tarragona. «Ja va intentar buidar el Bloc Tarragona, vam plantar-li cara i vam guanyar. Ara fa exactament el mateix al Bloc Muntaner: deixar l'edifici caure a trossos, omplir-lo de turistes i esperar que els veïns no aguantin», ha afirmat.
El precedent del Bloc Tarragona
El conflicte del Bloc Tarragona es va convertir en un dels principals símbols de la lluita contra la turistització a Barcelona. L'immoble, situat al carrer Tarragona, 84, comptava amb 120 llicències turístiques concedides per l'Ajuntament amb l'objectiu de destinar íntegrament l'edifici a ús turístic.
La mobilització dels veïns, organitzats amb el SHSC, va aconseguir una primera victòria el maig de 2023 amb la reversió de 78 llicències turístiques. Posteriorment, el desembre de 2025, el sindicat va assolir un acord per prorrogar durant tres anys els contractes de lloguer de les famílies afectades.
Per al SHSC, aquests resultats demostren que l'organització col·lectiva és una eina efectiva per fer front als processos d'expulsió residencial vinculats a l'especulació immobiliària.
Les reivindicacions
Davant el nou conflicte, el Sindicat d'Habitatge Socialista reclama la renovació de tots els contractes de lloguer dels residents del Bloc Muntaner, la retirada de les llicències turístiques de l'edifici i l'eliminació de totes les llicències turístiques dels blocs propietat de la Immobiliària Gallardo.
El sindicat també exigeix que la propietat reconegui els veïns organitzats i el mateix SHSC com a interlocutors en qualsevol procés de negociació.
Coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu i amb el debat creixent sobre l'impacte del turisme en l'accés a l'habitatge, el SHSC considera que el cas del Bloc Muntaner exemplifica un model urbà que prioritza la rendibilitat turística per sobre del dret a l'habitatge i anuncia que intensificarà la mobilització per evitar l'expulsió de les famílies residents.