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La Crida LGTBI convoca una nova mobilització per un 28J «anticapitalista, de classe, feminista, antiracista i en català»

Dia Internacional per lAlliberament Sexual i de Gènere
La Crida LGTBI convoca una nova mobilització per un 28J «anticapitalista, de classe, feminista, antiracista i en català»

La manifestació nacional per l’alliberament sexual i de gènere sortirà el 27 de juny de la plaça Universitat de Barcelona

23/06/2026 Gènere

La Crida LGTBI ha fet una crida a participar en les activitats i mobilitzacions que tindran lloc els dies 26 i 27 de juny a la plaça Universitat de Barcelona amb motiu del 28J, Dia Internacional per l’Alliberament Sexual i de Gènere.

La programació inclourà actes polítics, espais de debat i activitats reivindicatives que culminaran dissabte 27 de juny amb la manifestació nacional, convocada a les 18.00 hores a la plaça Universitat.

Sota el lema «Més enllà del matrimoni: de l’altar a la revolta!», els organitzadors reivindiquen la necessitat de mantenir viva la lluita pels drets sexuals i de gènere des d'una perspectiva transformadora i vinculada a les lluites socials.

La convocatòria defensa «seguir el fil rosa i roig de les lluites d’alliberament sexual i de gènere als Països Catalans» i afirma que no n'hi ha prou amb preservar els drets aconseguits. «No ens conformem amb els drets conquistats ni amb la simple resistència. Volem continuar la revolta per les nostres vides, pels nostres drets i per un futur de llibertat», assenyalen.

La Crida LGTBI també reivindica una mobilització allunyada de la mercantilització i la institucionalització del moviment. «Sense empresaris ni policies al capdavant. Amb el col·lectiu, amb la classe treballadora, amb totes les lletres i amb totes les lluites», proclama la convocatòria.

La jornada finalitzarà amb concerts i activitats festives, combinant la reivindicació política amb els espais de trobada i celebració comunitària.

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