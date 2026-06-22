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«El número de clients que té la Caixa a Catalunya és minso en relació al de lestat espanyol»

«El número de clients que té la Caixa a Catalunya és minso en relació al de lestat espanyol»
22/06/2026 Entrevistes
«La Fundació "la Caixa" ajuda a preservar l'espanyolitat de les empreses estratègiques». Autor de la fotografia Jordi Borràs «La Fundació "la Caixa" ajuda a preservar l'espanyolitat de les empreses estratègiques». Autor de la fotografia Jordi Borràs

Analitzem amb Rafa Burgos el paper de la Caixa, les elits econòmiques i la seva influència en la política catalana i espanyola.

Rafa Burgos és periodista, escriptor i investigador especialitzat en l’anàlisi dels centres de poder econòmic, polític i mediàtic. Ha desenvolupat la seva trajectòria en diversos mitjans de comunicació i és autor de llibres d'investigació com La casta, Crema catalana, Els amos del Passeig de Gràcia i "La Caixa". Una història mai no explicada. Les seves obres destaquen per la voluntat de desvetllar les relacions entre les elits econòmiques i les estructures de poder. 

Al llarg de la seva trajectòria com a periodista i escriptor ha investigat institucions, famílies i grups de poder sovint allunyats dels focus mediàtics. D'on neix aquest interès per estudiar les estructures de poder econòmic i polític?
D’un neguit per conèixer allò que no es vol que se sàpiga. O, dit d’una altra manera, fer periodisme. Fer de contrapoder.
Els seus llibres, des de "La Casta" fins a "Els amos del Passeig de Gràcia", ofereixen una mirada crítica sobre les elits. Creu que a Catalunya existeix una oligarquia pròpia amb una influència comparable a la de les grans elits de l'estat espanyol?

Tots els territoris tenen la seva pròpia oligarquia. És cert, però, que el pes del sector financer català ha perdut influència respecte Madrid. La concentració de seus de l’IBEX35 a la capital de l’estat és un bon exemple. No obstant això, continua havent referents com el Cercle d’Economia, Foment del Treball o de tradicionals com ara el Círculo Ecuestre o el Círculo del Liceo. Aquesta pèrdua de pes es veu quan es comparen les llotges del Madrid i del Barça, per exemple.

Sovint es parla del poder polític, però menys del poder econòmic. Qui pren realment les decisions que condicionen el futur del país: els governs o els grans grups financers i empresarials?

Els governs van a remolc dels poder financer. Només cal veure la capacitat d’influència dels fons d’inversió o fons sobirans a l’hora de fer-se amb l’accionariat de grans multinacionals que cotitzen en borsa. Això ho vam veure de manera molt il·lustrativa durant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. Va rebre en audiència privada a l’Isidre Fainé al Palau del Bisbe. Un cop van acabar, el banquer va baixar a rebre al matrimoni Illa a la porta de l’edifici, tot assenyalant el president amb el dit índex. És a dir, el poder financer i religiós s’hi troben primer per a, tot seguit, rebre el poder polític que, teòricament, triem tots els ciutadans.

En el seu darrer llibre, "la Caixa, una història mai no explicada" (Pol·len Edicions), quina és la principal conclusió a la qual arriba després de la investigació?
Doncs, molt fàcil. Confirmar la tesi, que no per òbvia necessita ser confirmada, que tot el que penja sobre això que anomenem “la Caixa” és una estructura sistèmica de l’estat.
La Caixa ha estat presentada durant dècades com una entitat compromesa amb l'obra social i el país. Fins a quin punt aquesta imatge coincideix amb la realitat històrica que vostè ha documentat?

És cert que va tirar endavant moltes iniciatives socials en una època en què l’Estat n’estava absent: escoles, biblioteques, clíniques... Ara, però, la Fundació “la Caixa” viu molt d’aquesta herència. La seva tasca encaixaria avui més en el concepte de filantrocapitalisme. Netejar la imatge a partir d’aquestes iniciatives. Sé que és difícil de resumir en poc temps, però sovint mirem el dit enlloc de la lluna. Vull dir, segons recula el sector públic en àmbits com la sanitat o l’educació, aquestes fundacions ocupen l’espai buit. I aquí rau el problema. És a dir, unes societats cada vegada més nord-americanitzades i més allunyades d’allò que es va anomenar l’estat del benestar europeu. I això sense entrar en el tema dels avantatges fiscals dels que gaudeixen.

"...segons recula el sector públic en àmbits com la sanitat o leducació, aquestes fundacions ocupen lespai buit"
Quin paper ha jugat la Caixa en la configuració de les elits econòmiques i polítiques catalanes durant els darrers cent anys?

Ha estat una mena de centrifugadora, discreta i amb sordina, a l’hora de cooptar alguns polítics i grups mediàtics. Els primers acabaven nomenats en empreses participades per l’entitat. Allò de les portes giratòries. I, pel que fa a la premsa, mai ha fet de contrapès si alguna cosa no anava bé dins el grup. La publicitat marcava el grau de llibertat d’expressió en moltes redaccions.

El llibre també permet entendre les relacions entre la Caixa, els governs espanyols i les grans empreses de l'IBEX-35. Quina capacitat real d'influència ha tingut l'entitat en els grans centres de decisió de l'Estat?

Força elevat. I et posaré un exemple. Si una empresa o fons internacional vol fer-se amb la majoria de l’accionariat d’una empresa estratègica de l’Estat, salten les alarmes. Sobretot si són de gas, aigua, petroli o telefonia. Llavors, l’Estat mira de frenar-ho a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), l’organisme estatal on té participacions en empreses del parquet espanyol. En cas de no tenir suficient múscul, doncs, contacta amb la Fundació “la Caixa” perquè li faci un cop de mà i en compri aquesta a través de CriteriaCaixa. És així com s’asseguren l’espanyolitat d’empreses estratègiques que controlen serveis bàsics. És el cas d’Agbar, Repsol, Naturgy o Telefónica.

Arribem a l'any 2017. Com va viure la Caixa els esdeveniments de l'1 d'Octubre i la mobilització popular que va culminar amb el referèndum d'autodeterminació?

Mirant de fer equilibris. Com sempre. El poder econòmic vol tranquil·litat. És enemic de les turbulències. Però, finalment va haver de posicionar-se. I va triar traslladar les seus amb l’ajut del Govern de Mariano Rajoy i una llei ad hoc perquè fossin els directius, sense necessitat de convocar la junta, els qui ho aprovessin.

A més, el dia 3 d’octubre va haver una aturada de país i una part dels treballadors de les torres de la Diagonal van sortir a tallar l’avinguda. Això va emprenyar molt en Fainé, que s’ho mirava des de les plantes altes. De molt males maneres cridava els seus directius perquè aturessin immediatament aquella situació.

"...va triar traslladar les seus amb lajut del Govern de Mariano Rajoy i una llei ad hoc perquè fossin els directius, sense necessitat de convocar la junta, els qui ho aprovessin".
Diverses veus han assenyalat que el trasllat de la seu social de CaixaBank va formar part de les pressions econòmiques per frenar el moviment independentista. Què ens diu la documentació que ha consultat sobre aquells dies?

N’hi va haver pressions. El problema, tot i que es deia que no passava res, era la retirada de dipòsits per part d’empreses estatals, així com de clients (sobretot treballadors de la pròpia entitat) que creaven els anomenats “comptes mirall”. Bàsicament, canviar el número de compte obrint-ne un de nou en una altra oficina fora del Principat. Saragossa o Madrid, per exemple. Es calcula que el dimecres posterior a la votació de l’1 d’octubre s’haurien retirat un total de 3.000 milions d’euros entre “la Caixa” i el Banc de Sabadell.

Considera que les grans entitats financeres catalanes van actuar com a actors polítics durant el Procés? Van intentar influir en les decisions dels governs o dels partits?

Sempre ho fan, malgrat no ho reconeguin. I és obvi. Unes institucions amb tant de pes impacten en el tauler polític amb qualsevol decisió que prenguin, sobretot si té un mínim de projecció. Isidre Fainé, president de la Fundació “la Caixa” i de CriteriaCaixa, acostuma a dir quan li pregunten que el seu partit és “la Caixa”. És una resposta hàbil per la seva part, però tothom sap que no és creïble. I qui diu Fainé diu qualsevol executiu d’una gran empresa de l’IBEX-35. El número de clients que té “la Caixa” a Catalunya és minso en relació al de l’Estat espanyol. Com li passa al Santander respecte el mercat internacional.

"El número de clients que té la Caixa a Catalunya és minso en relació al de lestat espanyol"
Després d'investigar la història de la Caixa i el funcionament de les elits econòmiques, creu que és possible construir un projecte de sobirania nacional sense qüestionar el paper dels grans poders financers? O la independència política i l'autonomia econòmica són inseparables?

Per això caldria un procés de conscienciació que hauria d’anar paral·lel a la presa de decisions valentes com a consumidors. Quines empreses de gas o telefonia tenim contractades. O els supermercats i les botigues on anem a comprar. Deia l’Arcadi Oliveres que tampoc no cal buscar la coherència absoluta en aquest àmbit. És molt difícil i podria paralitzar-nos. Però, si un dia fem un petit pas canviant-nos de companyia de llum i triant una cooperativa, doncs ja anem pel bon camí. O, si enlloc d’anar sovint un gran supermercat, disminuïm la freqüència. Seria un altre pas més.. Al cap i a la fi, els canvis sempre han vingut de baix a dalt.

"...si un dia fem un petit pas canviant-nos de companyia de llum i triant una cooperativa, doncs ja anem pel bon camí".
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