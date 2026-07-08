L'incendi de Gavà manté en alerta uns Països Catalans que encadenen setmanes de grans focs forestals

L'incendi forestal declarat aquest dimecres a Gavà ha tornat a posar en alerta els serveis d'emergència en un inici d'estiu especialment complicat als Països Catalans. Les flames, que han obligat a activar un ampli dispositiu d'extinció i a ordenar confinaments preventius en diversos sectors de Gavà, Sant Climent de Llobregat i Viladecans, se sumen a una campanya forestal marcada per la successió de grans focs en diferents punts del país.
Des de començaments de juny, les altes temperatures, la sequera acumulada i diversos episodis de vent han afavorit una elevada activitat dels incendis forestals. Catalunya Sud ha estat el territori més afectat, però la Catalunya Nord i el País Valencià també han registrat episodis de gran impacte, mentre que a les Illes Balears el risc s'ha mantingut molt elevat durant bona part d'aquest inici d'estiu.
Entre els principals incendis registrats durant aquestes darreres setmanes destaquen el de les Gavarres, al Baix Empordà i el Gironès; els de Carme i la Pobla de Claramunt, a l'Anoia; Sentmenat, al Vallès Occidental; Torrefeta i Florejacs, a la Segarra; Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà; Martorell i, ara, Gavà, al Baix Llobregat.
A la Catalunya Nord, el gran incendi declarat a l'entorn de Trevillac, Montalbà del Castell i Illa ha estat un dels episodis més importants de la campanya, mentre que al País Valencià diversos focs han afectat espais forestals de l'interior, especialment a l'entorn de la Serra d'Espadà.
Més enllà de cada incendi concret, aquesta primera part de l'estiu deixa una imatge compartida: la coincidència de diversos focs en pocs dies ha obligat els serveis d'emergència a distribuir recursos simultàniament en diferents punts del territori, una situació especialment complexa en un context de calor extrema i risc molt elevat d'incendi forestal.
La campanya també ha tornat a obrir el debat sobre les polítiques de prevenció. Bombers, professionals del sector forestal, organitzacions ecologistes i entitats del territori coincideixen que la lluita contra els grans incendis no es pot limitar als dispositius d'extinció durant els mesos d'estiu. La gestió activa dels boscos, la recuperació del mosaic agroforestal, el manteniment de l'activitat agrària i ramadera i la prevenció durant tot l'any són alguns dels elements que es consideren imprescindibles per reduir la vulnerabilitat del territori.
Quan encara resten les setmanes tradicionalment més crítiques de la campanya forestal, els incendis registrats des de començaments de juny constitueixen un nou advertiment sobre els reptes que afronten els boscos mediterranis dels Països Catalans i la necessitat d'impulsar polítiques que vagin més enllà de la resposta a les emergències.El Darrer: Aiguamúrcia (Alt Camp) y Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès):
Treballem en un nou incendi de vegetació forestal #IFPlaDeManlleu, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys (avís 16.12h @112). L'incendi és d'alta intensitat i treballem amb 16🚒 i 3🚁#bomberscat pic.twitter.com/d4r4T32ggq— Bombers (@bomberscat) July 8, 2026