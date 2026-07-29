L'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge celebra dotze anys després d'aturar el desnonament i encarar la compra del local

L'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes celebrarà aquest dissabte 1 d'agost el seu dotzè aniversari amb una jornada festiva que també servirà per reivindicar la continuïtat del projecte després d'haver superat, fa només uns mesos, una greu amenaça de desnonament.
La celebració tindrà lloc a partir de les 20.30 hores a la plaça de la Gent Gran (plaça d'Espanya), amb una programació oberta a tota la ciutadania que combinarà teatre, música i servei de bar a preus populars.
L'aniversari arriba en un moment especialment significatiu per a l'entitat. El passat mes de maig, Sa Fera Ferotge es va enfrontar a una ordre judicial d'execució de desnonament que posava en risc la continuïtat del projecte. La mobilització ciutadana, el suport rebut per nombroses entitats i l'admissió a tràmit dels recursos presentats davant els jutjats de Blanes van permetre suspendre cautelarment el llançament.
Segons explica l'Ateneu, aquesta situació ha obert ara un escenari molt més favorable. L'entitat treballa per culminar la compravenda definitiva del local amb la col·laboració de la Fundació Roca Galès, una operació que ha de garantir l'estabilitat del projecte a llarg termini.
Des de Sa Fera Ferotge asseguren que aquests dotze anys "demostren la importància de disposar d'espais autogestionats a la comarca" i remarquen que, després d'uns mesos especialment intensos, "volem celebrar amb tothom que l'Ateneu continua viu, fort i al servei del poble de Blanes".
Teatre, música i suport mutu
L'acte central de la jornada serà la representació de "Nèmesis", d'Accidental Company, una proposta escènica que combina teatre de text, circ i marionetes en forma de tragicomèdia política i thriller. L'obra reflexiona sobre el suport mutu, la memòria col·lectiva i els vincles d'amistat, uns valors que l'entitat considera plenament identificats amb la seva trajectòria.
Abans i després de la representació hi haurà música per amenitzar la vetllada, mentre que durant tota la jornada funcionarà un servei de bar amb begudes i pica-pica a preus populars. Els beneficis es destinaran a finançar les activitats socials i culturals que impulsa l'Ateneu al llarg de l'any.
Amb aquesta celebració, Sa Fera Ferotge vol convertir el seu aniversari en una festa oberta al conjunt del municipi i, alhora, en una reivindicació dels espais autogestionats com a eines de participació, cultura popular i cohesió comunitària. Després d'haver superat l'amenaça de desnonament, l'entitat afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de consolidar definitivament un projecte que, dotze anys després del seu naixement, continua sent un referent del teixit associatiu de Blanes