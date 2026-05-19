Convocada una mobilització per aturar el desnonament de lAteneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes

El conflicte arriba enmig d’un intent de mediació impulsat per la Fundació Roca Galès, entitat vinculada a la promoció del cooperativisme i l’economia social i solidària, que ha iniciat els tràmits per comprar el local i evitar-ne el tancament. Segons ha informat l’Ateneu, la Fundació ja ha presentat documentació al jutjat per demanar la paralització del llançament.
Malgrat això, el jutjat i el fons voltor propietari de l’immoble no han suspès el desnonament. El local és actualment propietat del fons “BTL SPAIN ACQUISSITIONS I”, que manté l’ordre de llançament tot i les negociacions obertes amb la Fundació Roca Galès.
L’Ateneu denuncia que des de fa anys pateix una situació d’inestabilitat derivada de l’especulació immobiliària. Recorden que l’espai va néixer el 2014, en plena crisi econòmica i habitacional, impulsat per col·lectius socials encapçalats per la PAHC-Blanes. Posteriorment, l’assemblea de l’Ateneu va regularitzar la situació amb un contracte de cessió d’ús signat amb CaixaBank.
Segons expliquen, el conflicte actual s’origina arran de la venda del local per part de CaixaBank a un fons voltor sense informar l’Ateneu ni oferir-li cap opció de compra preferent. Des d’aleshores, l’immoble ha passat “de fons voltor a fons voltor” diverses vegades.
L’espai, que aquest juny complirà dotze anys d’activitat, és considerat pels impulsors com un punt de trobada clau per al teixit associatiu i per a la defensa dels drets socials, humans i ambientals de la vila.
En el marc de la mobilització, aquest dimecres 20 de maig s’ha convocat una assemblea oberta i un sopar popular a l’Ateneu, mentre que dijous al matí es farà un esmorzar popular abans de la concentració per impedir el desnonament.
L’Ateneu també ha agraït el suport expressat per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i per la regidora d’Habitatge, Mònica Rabassa, i ha reclamat a les administracions una intervenció “decidida” per preservar “l’únic espai comunitari i autogestionat de Blanes”