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L'AELC rebutja la retirada del nom d'Isabel-Clara Simó d'un institut de l'Alcúdia de Crespins

referents nacionals
L'AELC rebutja la retirada del nom d'Isabel-Clara Simó d'un institut de l'Alcúdia de Crespins

L'entitat considera que la decisió del govern municipal del PP és "un nou acte de censura" contra una de les autores més destacades de la literatura catalana contemporània.

22/07/2026 Drets i Llibertats

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha expressat el seu rebuig a la decisió del govern municipal de l'Alcúdia de Crespins (la Costera), encapçalat pel PP, de retirar el nom d'Isabel-Clara Simó de l'institut d'educació secundària del municipi.

L'entitat recorda que Simó, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i exvicepresidenta de l'AELC, és una de les autores més rellevants de la literatura catalana contemporània i defensa que preservar la memòria dels escriptors és una responsabilitat col·lectiva. També destaca la seva trajectòria com a professora i la presència de la seva obra a les aules valencianes.

L'AELC qualifica la decisió de "nou acte de censura" del PP valencià contra una autora compromesa amb la llengua, la literatura i els Països Catalans, i reclama a l'Ajuntament que rectifiqui. Per la seva banda, el PP justifica el canvi afirmant que Isabel-Clara Simó "no representa el nostre poble" i ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació vinculada a la toponímia local.

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