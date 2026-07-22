L'AELC rebutja la retirada del nom d'Isabel-Clara Simó d'un institut de l'Alcúdia de Crespins

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha expressat el seu rebuig a la decisió del govern municipal de l'Alcúdia de Crespins (la Costera), encapçalat pel PP, de retirar el nom d'Isabel-Clara Simó de l'institut d'educació secundària del municipi.
L'entitat recorda que Simó, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i exvicepresidenta de l'AELC, és una de les autores més rellevants de la literatura catalana contemporània i defensa que preservar la memòria dels escriptors és una responsabilitat col·lectiva. També destaca la seva trajectòria com a professora i la presència de la seva obra a les aules valencianes.
L'AELC qualifica la decisió de "nou acte de censura" del PP valencià contra una autora compromesa amb la llengua, la literatura i els Països Catalans, i reclama a l'Ajuntament que rectifiqui. Per la seva banda, el PP justifica el canvi afirmant que Isabel-Clara Simó "no representa el nostre poble" i ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació vinculada a la toponímia local.