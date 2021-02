Català

El Correllengua celebra el seu 25è aniversari homenatjant Isabel-Clara Simó

Aquest any 2021, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i la celebració del Correllengua fan 25 anys. Com cada edició, el Correllengua es dedica a un personatge rellevant de la llengua i cultura catalanes i, enguany, s’ha escollit l’escriptora i periodista valenciana Isabel-Clara Simó i Monllor.

Isabel Clara Simó és una de les escriptores més importants de la literatura catalana moderna i va ser una lluitadora incansable per la defensa de la llengua catalana. Per aquest motiu, un any després de la seva mort, la CAL l’homenatja aprofitant la celebració dels 25 anys del Correllengua.

El Correllengua és un projecte de difusió de l’ús de la llengua i la promoció de la cultura popular de les terres de parla catalana, des d’una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal. La celebració es vertebra amb el pas de la Flama, l’element simbòlic i cohesionador de tota aquesta iniciativa, i la lectura del Manifest del Correllengua. Tot i així, també s’organitzen activitats diverses de caire festiu, pedagògic i reivindicatiu amb l’objectiu de mostrar la vitalitat de la nostra llengua i cultura alhora que es pretén implicar tothom en la seva defensa.

Al llarg de les properes setmanes s’aniran fent públics altres aspectes i informacions sobre la vint-i-cinquena edició del Correllengua.