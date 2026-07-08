Els CDR Catalunya reclamen una resposta política davant la sentència del TJUE sobre la llei d'amnistia

Els CDR Catalunya han fet públic un comunicat amb vista a la sentència que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) farà pública el pròxim 16 de juliol sobre l'encaix de la llei d'amnistia espanyola en el marc jurídic europeu. El pronunciament afecta especialment diverses causes judicials vinculades al procés independentista, entre elles la coneguda com a operació Judes contra militants dels Comitès de Defensa de la República (CDR).
En el comunicat, els CDR expressen el seu suport als encausats i asseguren que la repressió que encara pateixen no ha de quedar eclipsada pel debat polític centrat en el retorn dels exiliats o en la mateixa llei d'amnistia.
L'organització sosté que mai no ha celebrat l'amnistia com un objectiu en si mateix. Segons exposa, considera que la norma ha estat utilitzada per l'Estat espanyol per desactivar la lluita independentista i millorar la seva imatge internacional, i afirma que el problema de fons continua sent la manca de llibertats nacionals.
Els CDR recorden que l'operació Judes es va produir després de les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'Octubre i denuncien que els encausats van ser objecte d'un procés de criminalització. El comunicat també vincula aquest cas amb altres episodis que considera representatius de la repressió contra l'independentisme, com les actuacions policials de l'1 d'Octubre, les infiltracions policials en moviments socials o el cas Pegasus.
Davant la imminència de la sentència del TJUE, els CDR afirmen que mantindran la mobilització independentment del resultat. Si la justícia europea avala la llei d'amnistia, consideren que caldrà incrementar la pressió política perquè s'apliqui de manera efectiva. En canvi, si la resolució és desfavorable, sostenen que servirà per denunciar la influència que, segons la seva anàlisi, exerceix l'Estat espanyol sobre les institucions europees.
El comunicat conclou que la resolució del 16 de juliol no posarà fi al conflicte polític i defensa que tant la repressió com el conflicte nacional persistiran mentre Catalunya no pugui decidir lliurement el seu futur polític. En aquest context, els CDR fan una crida a reagrupar i reorganitzar el moviment independentista.