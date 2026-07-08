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El professorat de les Illes dona lesquena a una mesura segregadora i elitista

Docents a les Illes
El professorat de les Illes dona lesquena a una mesura segregadora i elitista

Només quatre professors s’han presentat voluntaris al batxillerat d’excel·lència

08/07/2026 Educació

Quatre docents d’un bon grapat de milers a les Illes han optat de manera voluntària per a la posada en marxa del batxillerat d’excel·lència el pròxim, una galtada amb la mà plana a la proposta de la Conselleria d’Educació. 

El professorat ha mostrat el rebuig amb contundència a una mesura segregadora i elitista que fa més gran les desigualtats entre l’alumnat, com la zona única d’escolarització a la majoria d’indrets de les Illes. Els docents han demostrat un cop més que creuen en una educació inclusiva, compensadora de les desigualtats i com un element cabdal per a la cohesió social. 

L’STEI agreeix al professorat de les Illes aquesta mostra de dignitat i consciència d’escola pública com un dret a l’abast de tot l’alumnat, amb independència del context econòmic i les capacitats.

Alhora reclama a la Conselleria d’Educació, davant el rebuig tan contundent dels docents, la retirada d’aquesta proposta; també li exigeix que no carregui damunt el col·lectiu d’interins una proposta tan irresponsable de divisió de la comunitat escolar sense cap fonament pedagògic que fomenta les desigualtats.    

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