Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

El Parlament inicia la tramitació de la llei contra les compres especulatives, però el Sindicat de Llogateres alerta que "no tindrà cap efecte...

Habitatge
El Parlament inicia la tramitació de la llei contra les compres especulatives, però el Sindicat de Llogateres alerta que "no tindrà cap efecte immediat"

L'entitat considera que el text pactat permetrà als ajuntaments iniciar processos urbanístics, però no prohibirà directament la compra de blocs d'habitatges amb finalitats especulatives

08/07/2026 Drets i Llibertats

El Parlament ha aprovat aquest dimecres tramitar pel procediment de lectura única la proposició de llei destinada a limitar les compres especulatives d'habitatges. La iniciativa pretén donar eines per restringir l'adquisició de blocs sencers destinats a operacions de revalorització immobiliària, una pràctica que diverses entitats denuncien des de fa anys perquè sovint comporta l'expulsió dels veïns.

El Sindicat de Llogateres ha valorat positivament que el debat arribi al Parlament, però considera que el redactat actual de la proposició és insuficient per frenar de manera efectiva aquestes operacions.

Segons l'entitat, la norma no prohibeix directament les compres especulatives, sinó que habilita els ajuntaments perquè, si ho decideixen, iniciïn processos de planejament urbanístic que podrien acabar limitant aquestes pràctiques. Això implica, segons el Sindicat, que l'endemà de l'entrada en vigor de la llei no hi haurà cap nova prohibició efectiva.

El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha advertit que «no podem estar aprovant lleis que aixequen moltes expectatives però que sabem que estan plenes de forats». Com a precedent, ha recordat la regulació dels lloguers, en què l'entitat ja va alertar que l'exclusió dels lloguers de temporada i d'habitacions obria vies per esquivar la normativa.

L'organització considera que traslladar als ajuntaments la responsabilitat d'impulsar els corresponents instruments urbanístics suposa carregar-los amb un procediment llarg i complex que molts consistoris difícilment podran assumir. A més, alerta que aquesta via pot retardar durant mesos o fins i tot anys l'aplicació efectiva de qualsevol limitació.

El Sindicat defensa que la prohibició hauria d'aplicar-se directament als municipis declarats com a mercat residencial tensionat, una qualificació que la Generalitat ja té aprovada. Segons l'entitat, aquest mecanisme permetria actuar de manera immediata allà on les compres especulatives han contribuït a dificultar l'accés a l'habitatge.

«Si aquesta llei s'aprova tal com l'han pactat el PSC i els Comuns, l'endemà de la seva aprovació no tindrà cap efecte», ha conclòs Aragonès.

La tramitació parlamentària continua ara amb l'objectiu d'aprovar definitivament una norma que ha obert un nou debat sobre l'abast real de les mesures per frenar l'especulació immobiliària i protegir el dret a l'habitatge.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines convoca una doble mobilització contra la visita reial a Sant Martí dEmpúries
  2. La Marxa de la Llibertat: "Cinquanta anys del primer gran acte de desobediència civil dels Països Catalans"
  3. Accions de protesta contra CaixaBank (patrons de la Fundación Princesa de Girona) i la mateixa seu de la FPdGi una setmana abans dels actes Borbònics a Catalunya
  4. Fa 8 anys de la mort d'Eva Serra i Puig, lluitadora independentista i historiadora
  5. "Canigó" va publicar fa cinquanta anys el primer gran relat de Carles Garcia Solé sobre la fugida de Segòvia
  6. La CUP denuncia un possible apartament turístic irregular vinculat a l'alcaldessa de Cadaqués
  7. El TSJC admet a tràmit la reclamació d'Ecologistes en Acció per dotar les Serres de Miralles-Queralt d'un Pla de Gestió
  8. Convocada una Assemblea Popular Municipalista per debatre el futur de Barcelona
  9. Catorze Banderes Negres alerten de la degradació del litoral dels Països Catalans
  10. El Sindicat d'Habitatge de l'Eixample denuncia la turistificació coincidint amb l'arribada del Tour de França
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid