El Parlament inicia la tramitació de la llei contra les compres especulatives, però el Sindicat de Llogateres alerta que "no tindrà cap efecte immediat"

El Parlament ha aprovat aquest dimecres tramitar pel procediment de lectura única la proposició de llei destinada a limitar les compres especulatives d'habitatges. La iniciativa pretén donar eines per restringir l'adquisició de blocs sencers destinats a operacions de revalorització immobiliària, una pràctica que diverses entitats denuncien des de fa anys perquè sovint comporta l'expulsió dels veïns.
El Sindicat de Llogateres ha valorat positivament que el debat arribi al Parlament, però considera que el redactat actual de la proposició és insuficient per frenar de manera efectiva aquestes operacions.
Segons l'entitat, la norma no prohibeix directament les compres especulatives, sinó que habilita els ajuntaments perquè, si ho decideixen, iniciïn processos de planejament urbanístic que podrien acabar limitant aquestes pràctiques. Això implica, segons el Sindicat, que l'endemà de l'entrada en vigor de la llei no hi haurà cap nova prohibició efectiva.
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha advertit que «no podem estar aprovant lleis que aixequen moltes expectatives però que sabem que estan plenes de forats». Com a precedent, ha recordat la regulació dels lloguers, en què l'entitat ja va alertar que l'exclusió dels lloguers de temporada i d'habitacions obria vies per esquivar la normativa.
L'organització considera que traslladar als ajuntaments la responsabilitat d'impulsar els corresponents instruments urbanístics suposa carregar-los amb un procediment llarg i complex que molts consistoris difícilment podran assumir. A més, alerta que aquesta via pot retardar durant mesos o fins i tot anys l'aplicació efectiva de qualsevol limitació.
El Sindicat defensa que la prohibició hauria d'aplicar-se directament als municipis declarats com a mercat residencial tensionat, una qualificació que la Generalitat ja té aprovada. Segons l'entitat, aquest mecanisme permetria actuar de manera immediata allà on les compres especulatives han contribuït a dificultar l'accés a l'habitatge.
«Si aquesta llei s'aprova tal com l'han pactat el PSC i els Comuns, l'endemà de la seva aprovació no tindrà cap efecte», ha conclòs Aragonès.
La tramitació parlamentària continua ara amb l'objectiu d'aprovar definitivament una norma que ha obert un nou debat sobre l'abast real de les mesures per frenar l'especulació immobiliària i protegir el dret a l'habitatge.