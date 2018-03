Les entitats de Prosperitat, fartes que es deixi fer als ultres al carrer Japó

Un cop passats els tràmits legals, la mesquita del carrer Japó del barri de la Prosperitat (Nou Barris) s'ha obert al culte. Però l'oposició d'un reduït grup de veïnes i veïns continua, encoratjats i alliçonats per membres del grup d'ultradreta Democracia Nacional.

Encara que hi ha obertes causes judicials contra ells, continuen fent acte de presència a diari, organitzen sorolloses protestes i amenacen els usuaris del centre. La setmana passada van envoltar l'oratori portant creus i simbologia que recordava el Ku Klux Klan.

Davant d'aquesta enèsima intimidació i sabent que el cap de setmana és un moment crític on les accions ultres es multipliquen, un grup de persones de diverses entitats del barri (Xarxa 9 Barris Acull, Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat, Casals de joves, gestora del Casal de barri de Prosperitat, Cooperativa Userda...), vam decidir concentrar-nos el dissabte 10 de març davant la mesquita durant l'hora del rés, per acompanyar l'entrada i sortida de les persones que feien servir el local. Ateníem la petició de la pròpia comunitat musulmana, que se sent intimidada cada dia en l'exercici dels seus drets.

L'actitud de la gent del teixit associatiu del barri va ser totalment pacífica i es va limitar a l'acompanyament, amb una disposició a aguantar les provocacions que vinguessin dels intolerants. Una actitud que vam mantenir en tot moment encara que vam haver d'escoltar insults continus i vam ser enregistrats amb càmeres.

Quan hi portàvem una estona, van aparèixer dotacions de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, que es van mantenir al marge de la situació. Quan alguna persona va denunciar l'actitud dels ultres, la resposta policial va ser que “circuléssim” (és a dir, que marxéssim) i que “els insults venien de les dues parts”. Cosa totalment falsa.

Estem molt indignats amb aquesta actitud policial, que per desgràcia s'ha repetit en diferents ocasions semblants. La sensació que tenim és que hi ha més tolerància amb les actituds intolerants que amb les persones que simplement defensem que totes les persones del barri puguin exercir els seus drets bàsics.

La comunitat islàmica de Nou Barris ha sigut objecte de múltiples vexacions i amenaces. També han rebut amenaces moltes persones de les entitats del barri, que han estat filmades i les seves imatges circulen per les xarxes socials. També s'han donat casos d'agressions en altres zones del barri.

Se'ns diu que l'acció policial i judicial ha de seguir al seu ritme i que hem de mantenir la calma. Aquesta calma l'ha mantingut durant un llarg any de manera exemplar la comunitat islàmica i les entitats del barri, així com la major part de les veïnes i veïns del carrer Japó. La sensació que tenim, però, és que se'ns tracta de manera injusta i que hi ha connivència amb els ultres racistes. No es pot permetre la vulneració continuada dels drets de les persones usuàries del centre.

Mereixem, i exigim, una actitud més clara en defensa dels drets i en la persecució d'aquells que els estan vulnerant.