Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

LAudiència Provincial obliga a investigar lús de gas pebre contra manifestants propalestins a Barcelona

ús de gas pebre
LAudiència Provincial obliga a investigar lús de gas pebre contra manifestants propalestins a Barcelona

La plataforma Stop Gas Pebre manté oberta una campanya per reclamar la prohibició d’aquest tipus d’armament policial.

13/05/2026 Drets i Llibertats

La Secció 10a de l’Audiència Provincial de Barcelona ha ordenat admetre a tràmit la querella presentada per diverses persones afectades per l’ús de gas pebre durant una protesta contra el genocidi del poble palestí celebrada el 15 d’octubre passat a Barcelona.

La resolució judicial revoca així la decisió del Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona, que havia rebutjat inicialment la querella només 48 hores després de ser presentada. Ara, l’Audiència considera que hi ha “indicis” que les persones querellants van patir lesions derivades de l’actuació policial i apunta que aquesta podria haver estat “desproporcionada” atès el caràcter pacífic de la protesta.

Els magistrats remarquen que les persones manifestants es trobaven assegudes a terra i qüestionen la necessitat i proporcionalitat del mètode emprat pels Mossos d’Esquadra per dissoldre la concentració. També recorden l’obligació de la justícia d’investigar de manera exhaustiva possibles tractes degradants per part d’agents de l’Estat.

La querella, impulsada amb el suport de la plataforma Stop Gas Pebre, obliga ara el jutjat a obrir diligències d’investigació i prendre declaració a les persones afectades. Segons la interlocutòria, els informes mèdics aportats constitueixen indicis suficients de causalitat entre les lesions denunciades i l’actuació policial.

Els querellants també han aportat imatges que identificarien almenys dos agents responsables de l’ús dels esprais d’oleoresina capsicum (OC), així com un superior jeràrquic. L’Audiència exhorta ara la jutgessa instructora a continuar la investigació. 

Les persones afectades i les entitats que donen suport a la querella —entre elles Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la COS, la Intersindical o el Sindicat de Llogateres— han denunciat les dificultats i “l’opacitat” amb què s’han trobat durant tot el procés judicial i administratiu.

Segons expliquen, per aconseguir accedir al protocol policial d’ús del gas pebre han hagut de presentar fins a quatre escrits i un recurs davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Les entitats alerten que aquestes traves “desincentiven” la defensa dels drets fonamentals i contribueixen a “blindar la impunitat i facilitar l’abús policial”.

La plataforma Stop Gas Pebre manté oberta una campanya per reclamar la prohibició d’aquest tipus d’armament policial.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Girona acollirà una jornada de Dones dels Països Catalans per teixir xarxa i analitzar la situació de la llengua
  2. Pobles i nacions davant el despotisme imperial
  3. Posar fil a lagulla, cap a la ruptura amb el règim del 78
  4. La CUP organitza a Sant Pol de Mar una jornada sobre llengua, construcció i alliberament nacional
  5. Països Catalans, la mata de jonc resisteix
  6. LAteneu Barcelonès acollirà un debat sobre la proposta 3 repúbliques, 1 confederació amb Antoni Infante
  7. Sinauguren les primeres senyalitzacions de les rutes de la llibertat a Colera, Molinàs i Llançà
  8. El Correllengua Agermanat omple Palma i reafirma la llengua com a nexe dels Països Catalans
  9. La Flama arriba a lAlguer i culmina el pas del Correllengua per les terres del bon dia
  10. El primer Correllengua Agermanat mobilitza més de 180.000 persones arreu dels Països Catalans
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid