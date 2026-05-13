LAudiència Provincial obliga a investigar lús de gas pebre contra manifestants propalestins a Barcelona

La Secció 10a de l’Audiència Provincial de Barcelona ha ordenat admetre a tràmit la querella presentada per diverses persones afectades per l’ús de gas pebre durant una protesta contra el genocidi del poble palestí celebrada el 15 d’octubre passat a Barcelona.
La resolució judicial revoca així la decisió del Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona, que havia rebutjat inicialment la querella només 48 hores després de ser presentada. Ara, l’Audiència considera que hi ha “indicis” que les persones querellants van patir lesions derivades de l’actuació policial i apunta que aquesta podria haver estat “desproporcionada” atès el caràcter pacífic de la protesta.
Els magistrats remarquen que les persones manifestants es trobaven assegudes a terra i qüestionen la necessitat i proporcionalitat del mètode emprat pels Mossos d’Esquadra per dissoldre la concentració. També recorden l’obligació de la justícia d’investigar de manera exhaustiva possibles tractes degradants per part d’agents de l’Estat.
La querella, impulsada amb el suport de la plataforma Stop Gas Pebre, obliga ara el jutjat a obrir diligències d’investigació i prendre declaració a les persones afectades. Segons la interlocutòria, els informes mèdics aportats constitueixen indicis suficients de causalitat entre les lesions denunciades i l’actuació policial.
Els querellants també han aportat imatges que identificarien almenys dos agents responsables de l’ús dels esprais d’oleoresina capsicum (OC), així com un superior jeràrquic. L’Audiència exhorta ara la jutgessa instructora a continuar la investigació.
Les persones afectades i les entitats que donen suport a la querella —entre elles Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la COS, la Intersindical o el Sindicat de Llogateres— han denunciat les dificultats i “l’opacitat” amb què s’han trobat durant tot el procés judicial i administratiu.
Segons expliquen, per aconseguir accedir al protocol policial d’ús del gas pebre han hagut de presentar fins a quatre escrits i un recurs davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Les entitats alerten que aquestes traves “desincentiven” la defensa dels drets fonamentals i contribueixen a “blindar la impunitat i facilitar l’abús policial”.
La plataforma Stop Gas Pebre manté oberta una campanya per reclamar la prohibició d’aquest tipus d’armament policial.