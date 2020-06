Guanyem Girona exigeix una revisió “a fons” del protocol sobre les pistoles de gas pebre

L’Ajuntament de Girona ha aprovat la compra de 10 pistoles de gas pebre per a la policia municipal. En un article al blog de l’equip de regidores i regidors de Guanyem Girona, el portaveu del principal grup municipal a l’oposició, Lluc Salellas, adverteix però de les mancances i de la manca de concreció del protocol que acompanya l’adquisició. Així, per exemple, Salellas fa notar que el protocol presentat pel govern gironí permet l’ús de les pistoles quan els ciutadans ofereixin “resistència activa”. El representant gironí considera que es podria interpretar com a resistència activa contextos de mobilitzacions ciutadanes tot i que la justificació de les pistoles està pensat per a la defensa personal dels agents. Així mateix, el portaveu de Guanyem qüestiona el supòsit que en legitima l’ús quan “es posi en greu risc la seguretat ciutadana”. Salellas adverteix que es tracta d’una condició “tan general i subjectiva que s’hi poden incloure molts casos generant una laxitud que no és acceptable”. Des de Guanyem es demana, doncs, una revisió a fons del protocol presentat.

En l’article, Salellas també demana que s’especifiquin els passos a seguir per part dels agents un cop la víctima hagi estat neutralitzada amb el gas perquè la cremor pot durar hores i caldria aplicar-hi cures immediatament, un punt que no esmenta l’actual protocol.

Des de Guanyem també troben a faltar un apartat sobre les conseqüències que s’haurien de derivar si s’arribés a fer un mal ús de l’arma així com la incorporació de cursos d’entrenament tal i com és habitual en països com Anglaterra on fa més anys que s’utilitzen. El grup municipal subratlla la necessitat “de control exhaustiu de les actuacions policials”.

Finalment, Salellas reclama un “mecanisme clar, públic i transparent que supervisi l’ús acurat d’aquestes pistoles en el cas que es comencin a utilitzar”. En aquest organisme hi haurien de figurar els grups municipals, la direcció del cos policial, membres d’entitats vinculades als drets humans i així com experts en criminologia associats a la UdG. Aquest comitè hauria d’avaluar any a any la necessitat de l’ús de les pistoles de gas pebre.