Entitats socials exigeixen que el Govern posi fi a l'ús del gas pebre ­

Diverses organitzacions de defensa dels drets humans, sindicats i moviments socials han ofert aquest matí una roda de premsa a l’Auditori del CIEMEN per exigir al Govern que posi fi a l’ús del gas pebre (esprai OC) per part dels Mossos d’Esquadra. Aquesta petició es produeix després de l’ús reiterat d’aquest agent químic en manifestacions pacífiques, especialment el 15 d’octubre de 2025, durant la protesta en solidaritat amb Palestina.
Les entitats denuncien que l’ús del gas pebre vulnera drets fonamentals com el dret a la protesta, la integritat física i la llibertat d’expressió. També critiquen la decisió judicial de no investigar els incidents d’octubre de 2025, que consideren insuficient.
Cèlia Cassanyes, portaveu de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), ha obert la compareixença explicant que aquesta acció és el segon pas d’una campanya contra l’ús del gas pebre com a eina per anul·lar el dret a la protesta. Ha contextualitzat els fets del 15 d'octubre de 2025, quan, malgrat la mobilització pacífica i massiva, la resposta policial va ser desmesurada, amb l'ús reiterat del gas pebre, càrregues violentes i fins i tot detencions de menors.
Cassanyes ha recordat que el 16 de desembre de 2025, 11 organitzacions van presentar una querella per diversos delictes relacionats amb aquests fets, però va ser inadmesa. Tot i això, les organitzacions continuen lluitant per responsabilitzar els responsables.
En aquesta línia, Xavier Monge, advocat d'Alerta Solidària, ha anunciat la interposició d’un recurs directe d’apel·lació per impugnar la decisió judicial que va arxivar la querella. Segons Majoral, la resolució “evidencia la impunitat” de l’actuació policial i ha exigit la seva revisió. Ha afegit que aquest recurs és “un pas més en la defensa dels drets fonamentals” i ha insistit que “els drets de manifestació no poden ser limitats per l'ús de la força”.
En aquest context, Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, ha presentat un manifest unitari que denuncia la normalització de l'ús del gas pebre, adquirit pels Mossos el 2019 però utilitzat per primera vegada al novembre de 2023. Des de llavors, ha estat usat en diverses ocasions, destacant el 15 d'octubre de 2025, quan es va aplicar de manera indiscriminada contra manifestants pacífics.
El manifest subratlla que aquest agent químic ha provocat ferides greus, com cremor, dificultats per respirar, fatiga visual i migranyes. Moltes persones van abandonar la manifestació, incloent-hi professionals de la informació. Per això, les entitats signants del manifest exigeixen una moratòria immediata i la prohibició del gas pebre.
Finalment, Franquesa ha reclamat que el Departament d’Interior publiqui el protocol d’ús de gas pebre: “Si no era definitiu per publicar-lo, tampoc ho era per utilitzar-lo”.
Organitzacions convocants: Alerta Solidària, CGT Catalunya, Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), Coordinadora Obrera Sindical, Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, La Intersindical, Plataforma Antirepressiva de Barcelona i Sindicat de Llogateres de Catalunya.