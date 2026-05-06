La Flama arriba a lAlguer i culmina el pas del Correllengua per les terres del bon dia

L’arribada de la Flama s’ha fet per mar, a bord d’una “espanyoleta”, una embarcació tradicional molt vinculada històricament a l’Alguer i a Menorca. La rebuda al port ha estat marcada per la cercavila dels Tomborins de Sant Joan de la Porta Llatina i per la interpretació d’Amb el Cor, l’himne del Correllengua Agermanat.
Després, la Flama ha recorregut els carrers de la ciutat portada per entitats locals, infants de l’Alguer i participants arribats d’altres territoris dels Països Catalans. Un dels moments més simbòlics ha estat el relleu entre xiquets algueresos i alumnes de l’IES l’Estació d’Ontinyent, en una escena carregada de germanor entre l’Alguer i el País Valencià.
La jornada ha culminat al Monument a la Unitat de la Llengua Catalana, on s’han llegit els manifestos i s’ha reivindicat el paper de l’Alguer com a part viva de la comunitat lingüística catalana. “Visca l’Alguer!”, proclamaven les xarxes del Correllengua en arribar al monument.
El Correllengua Agermanat, considerat el més gran celebrat al segle XXI, ha recorregut durant setmanes el Principat, el País Valencià, les Illes i l’Alguer, mobilitzant més d’un miler d’entitats culturals, esportives i socials en defensa de la llengua catalana. Tot i el tancament simbòlic del recorregut als Països Catalans, encara resta una darrera aturada internacional: Brussel·les, el pròxim 9 de maig.
🥹El Correllengua arriba al monument a la unitat de la llengua i acaba el seu recorregut per les terres del "bon dia"🥹— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) May 5, 2026
La Flama és arribada al monument a la unitat de la llengua catalana. Ananquí acaba el pas del Correllengua per Sardenya i escomencen les celebracions de Sant Joan de la Porta Llatina.— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) May 5, 2026
Algueresos, la Flama ja és arribada!— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) May 5, 2026
