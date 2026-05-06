El primer Correllengua Agermanat mobilitza més de 180.000 persones arreu dels Països Catalans

La primera edició del Correllengua Agermanat ha conclòs aquest dimarts a l’Alguer després de disset dies de mobilització en defensa de la llengua catalana. La iniciativa ha aplegat més de 180.000 participants al llarg d’un recorregut de 1.500 quilòmetres que ha travessat més de 500 municipis dels Països Catalans, des de Prada de Conflent fins a la ciutat sarda de l’Alguer.
La Flama de la Llengua, encesa el passat 19 d’abril davant la tomba de Pompeu Fabra, ha recorregut la Catalunya del Nord, el Principat, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer, unint per primera vegada tots els territoris de parla catalana en una gran cursa de relleus compartida. Durant el trajecte, 30.000 portadors de flama s’han anat rellevant en més de vuitanta aturades.
Els organitzadors destaquen que el Correllengua Agermanat ha servit per visualitzar la vitalitat del moviment de defensa del català i per reivindicar la necessitat de polítiques lingüístiques conjuntes “agermanades”, capaces de garantir el futur de la llengua més enllà de les fronteres administratives.
Barcelona, València, Palma i l’Alguer han estat alguns dels punts culminants d’aquesta mobilització. El 22 d’abril, la plaça Comercial del Born de Barcelona va reunir desenes de milers de persones en l’acte central del Principat, amb la participació d’una cinquantena d’entitats i actuacions musicals que van culminar amb un concert d’Auxili.
Tres dies més tard, la flama arribava a València coincidint amb la Diada del 25 d’Abril. La confluència amb la manifestació convocada per Acció Cultural del País Valencià va convertir la jornada en una gran reivindicació dels drets lingüístics i culturals. El manifest del Correllengua va ser llegit per Xavi Sarrià i la jornada va culminar amb el retorn als escenaris de La Gossa Sorda davant de 15.000 persones a Picassent.
A Mallorca, la plaça d’Espanya de Palma es va omplir el 3 de maig malgrat la pluja per rebre la flama en un acte organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua i Obra Cultural Balear. El president de l’OCB, Antoni Llabrés, va definir el Correllengua com “un crit col·lectiu que diu que la nostra llengua és viva”.
La cloenda es va celebrar aquest dimarts a l’Alguer coincidint amb la festa de Sant Joan de la Porta Llatina, una celebració que reivindica la identitat catalana de la ciutat sarda. La Flama va arribar al Monument a la Unitat de la Llengua Catalana després de recórrer els carrers de la ciutat entre cercaviles, cants i relleus populars.
Tot i el final del recorregut pels territoris de parla catalana, el Correllengua Agermanat encara tindrà un últim epíleg internacional: el pròxim 9 de maig, la Flama arribarà al Parlament Europeu de Brussel·les per reclamar l’oficialitat del català a la Unió Europea.