Sis persones es querellen contra els Mossos dEsquadra per lús indegut de gas pebre durant la vaga per Palestina del 15 doctubre

Diverses organitzacions de drets humans, sindicats i moviments socials han presentat aquest dimarts una querella criminal per l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant la vaga general per Palestina del passat 15 d’octubre, a l’Estació de Sants de Barcelona. Sis persones —manifestants, representants sindicals i professionals de la informació— denuncien la càrrega de la BRIMO i l’ús de gas pebre contra una acció noviolenta.
La querella està coordinada jurídicament per Alerta Solidària, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, la CGT, La Intersindical i la IAC, i assenyala vulneracions dels drets fonamentals a la integritat física, al dret de vaga, a la protesta i a la llibertat d’informació.
Context de la protesta i dels fets
Cèlia Cassanyes, de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), ha recordat que aquest dimarts es compleixen dos mesos de la vaga per Palestina del 15 d’octubre, una jornada amb talls de carreteres i infraestructures arreu de Catalunya, inclosos els accessos al Port de Barcelona, per denunciar el genocidi en curs a Palestina i les complicitats internacionals que el sostenen.
Segons ha explicat, la jornada també es va produir en un context de complicitats esportives, amb la celebració de diversos partits de bàsquet d’equips israelians. En aquest marc, l’acció noviolenta a l’Estació de Sants s’inscrivia en la crida internacional del moviment BDS per impedir el partit entre el Baxi Manresa i l’Hapoel Jerusalem.
Cassanyes ha relatat que, pocs minuts després d’iniciar-se una sentada pacífica davant l’hotel on s’allotjava l’equip israelià, diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra van desplegar-se a la zona i van iniciar una càrrega policial amb empentes, l’anomenada tècnica d’“arrenca-cebes” i l’ús reiterat de gas pebre directament a la cara, sense cap avís previ. L’actuació va deixar una quarantena de persones afectades.
L’ús del gas pebre i la llibertat d’informació
Sònia Olivella, coordinadora de litigi d’Irídia, ha exposat que el gas pebre (spray OC) és una arma que, segons les recomanacions internacionals i els principis de necessitat i proporcionalitat, no pot utilitzar-se davant resistències passives ni com a eina de dispersió, sinó exclusivament com a element defensiu.
En aquest cas, ha afirmat, l’ús del gas pebre va vulnerar els drets fonamentals a la integritat física, al dret de vaga i de protesta, així com el dret a la llibertat d’informació, ja que l’actuació policial va impedir o dificultar la tasca de diversos periodistes que cobrien els fets.
Olivella ha denunciat també que els agents que van ruixar gas pebre no portaven visible el número d’operatiu policial (NOP), tot i ser obligatori, i ha remarcat que el protocol d’ús del gas pebre dels Mossos d’Esquadra no és públic, malgrat els compromisos de transparència assumits pel Departament d’Interior. El fet que el protocol estigui en revisió, ha dit, no justifica que no s’hagi fet públic, especialment tenint en compte que l’arma s’ha utilitzat de manera reiterada en contextos de protesta.
Segons Irídia, els fets evidencien un patró preocupant en l’ús d’aquesta arma i una vulneració reiterada dels estàndards que haurien de regir qualsevol actuació policial.
Vulneració del dret de vaga i de protesta
Per la seva banda, Xavi Monge, d’Alerta Solidària, ha subratllat que el 15 d’octubre era una jornada de vaga general degudament convocada, lícita i no impugnada, emparada per l’article 28.2 de la Constitució. Ha recordat que el dret de vaga es projecta necessàriament sobre el dret de reunió i manifestació, i que la jurisprudència estableix que l’Administració no només no pot impedir-ne l’exercici, sinó que té el deure de garantir-lo.
Segons Monge, el dispositiu policial desplegat a l’Estació de Sants va tenir “exactament l’efecte contrari”, enviant un missatge clarament coaccionador a tota la jornada de vaga i constituint una vulneració del dret de vaga, del dret de protesta i de la integritat física i moral de les persones afectades.
Una querella amb diligències concretes
Monge ha remarcat que la querella presentada no és simbòlica, sinó que incorpora diligències d’investigació concretes. Entre altres mesures, es demana identificar els agents i comandaments que van participar en el dispositiu policial, aportar totes les imatges disponibles —incloses les de càmeres policials, de vehicles, càmeres corporals i enregistraments de mitjans de comunicació— i incorporar el protocol intern d’ús dels esprais OC vigent aquell dia.
També es reclama informació detallada sobre el material utilitzat, com ara la data de fabricació, la caducitat, les fitxes tècniques i les condicions d’ús, atès que podria tractar-se de lots antics amb riscos per a la salut.
Organitzacions convocants
Les entitats que donen suport a la querella són Alerta Solidària, CGT Catalunya, Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), Coordinadora Obrera Sindical (COS), IAC, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, La Intersindical, Plataforma Antirepressiva de Barcelona (PAB) i el Sindicat de Llogateres de Catalunya.
🗣️Manifestants, representants sindicals i periodistes denuncien una càrrega de la BRIMO contra una acció noviolenta, amb empentes i gas pebre directament a la cara, sense avís previ. pic.twitter.com/G72I7Rgp1Q— LA INTERSINDICAL (@LaIntersindical) December 16, 2025