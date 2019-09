La unitat d’elit d’ordre públic dels Mossos canvia mètodes seguint l’exemple de l’11 de setembre a la Ciutadella

Gas pebre, tanques especials, xarxes i llum, la BRIMO es prepara per una tardor calenta

Poques unitats de policia estan permanentment revisant-se com la Brigada Mòbil dels Mossos, la unitat d’elit d’ordre públic dels Mossos d’Esquadra. La BRIMO va adaptant-se a l’exigència social i, sobretot, a les noves circumstàncies. En aquest sentit, vol tenir un paper de gestió “més proactiva” del conflicte amb “eines que minimitzin el contacte físic” i un paper més intens encara de la interlocució i la mediació amb els manifestants. Aquest és el nou projecte que porta al cap el nou cap de la unitat, l’intendent Xavier Pastor, que ve del món de la mediació i després d’haver prestat serveis a la Brimo durant molts anys.

Conscients que l’ordre públic serà fonamental en el que tothom anomena “tardor calenta”, la BRIMO ha començat a fer els deures. L’objectiu és garantir el dret de manifestació i fer un ús minimitzat de la força en cas d’aplicar-la. Uns objectius que requereixen acumular la intel·ligència de controlar unes12.000 manifestacions l’any i noves eines sobretot en aquelles actuacions que suposen més desgast per la unitat com és mantenir una barrera estàtica. A més, tot i que potser algun dia s'haurà d'utilitzar, ha quedat fora de catàleg l'ús del carrussel, és a dir, les càrregues de dispersió amb furgonetes.

Tanques i xarxes

Així a més dels habituals escuts o llançadores, entre els nous intruments, la Brigada Mòbil incorpora unes “noves tanques” d’1,5 metres, que evita el contacte amb els manifestants i que “tanca” la concentració gràcies a unes plataformes de contrapès on s’hi poden col·locar els agents. A més estan construïdes a prova de vàndals, fins i tot, aguanten un còctel molotov. Són unes tanques que seran subministrades per una empresa de serveis a demanda quan els Mossos considerin la seva eficàcia.

Aquest material s’incorpora a l’arsenal en vistes a dissenyar une futures tanques per la mateixa policia. De fet, el sistema de tancament ja és un sistema habitual a través de tanques acoplades amb brides, però l’experiència apunta que sovint acaben utilitzades com a armes llançívoles.

També estan en fase d’exploració unes xarxes de contenció que fan 1,20 metres. Són de fàcil col·locació i resistents. Un sistema de contenció que evita amb fermesa el contacte entre manifestants i policies. Aquests aparells ja els utilitza la policia sueca.

Gas pebre, so i llum

Per altra banda, la comandància de la BRIMO vol utilitzar més un dels seus dispositius de contenció que tenen en cartera però que no s’ha utilitzat apenes: el gas pebre. El Gas OC, un combinat de vapor d’aigua i pebre, ja fa temps que es troba aprovat dins l’instrucció d’armament dels Mossos. Ara bé, no s’ha utilitzat mai pel rebuig social que genera tot i que la policia considera que és menys lesius que les defenses, les porres. En aquest sentit, la direcció policial recorda que a França és dels primers dispositius que utilitzen els agents antiavalots per dispersar una manifestació, abans que l’ús de la defensa.

La policia catalana veu en els esprais pebre més avantatges que l’inconvenient que “culturament costi d’acceptar”. Es pot utilitzar a distància, satura i molesta durant uns 20 minuts però no té efectes secundaris i és gens lesiva. El seu grau d’eficàcia és molt superior a les defenses que sempre poden produir traumatismes no desitjats tant a concentrats com als agents. Com tota la resta d’instruments, la BRIMO avisarà, seguint el protocol, de la seva utilització per desincentivar l’hostilitat contra la policia o els bésn públics a protegir.

En un àmbit més sofisticat, la policia a més dels projectils de FOAM, vol refinar més l’ús del dispositiu acústic LRAD 300 que arriba fins a 3 quilòmetres de distància. Un altaveu utilitzat entre bucs de guerra que tindria una doble funció: dispersar la manifestació a base de decibels i per altra banda, emetre avisos de dissuació als manifestants. Tot i que al principi aquests avisos poden animar als manifestants a elevar el to, després serveixen per asserenar els ànims com va passar a la concentració de l’11 de setembre davant del Parlament.

Per altra banda, i en fase d’estudi, la BRIMO podria dissenyar focus especials i protegits que enlluernarien els manifestants en una concentració i deixarien més llibertat de moviment als agents. Inspirats en els exèrcits grecs que posaven miralls als vaixells per, amb el sol, cegar els adversaris, els antiavalots esperen desenvolupar aquest sistema en els propers mesos. La consigna de la nova BRIMO és clara: evitar en la mesura del possible el contacte entre policia i manifestant.