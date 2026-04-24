Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Economia

Nou front judicial contra la macroplanta de biogàs de la Sentiu de Sió

El TSJC admet a tràmit un segon recurs contra l’autorització ambiental mentre el projecte acumula retards i incerteses

24/04/2026 Economia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha iniciat la tramitació d’un nou recurs contenciós administratiu contra la macroplanta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió. El procediment s’adreça contra l’autorització ambiental atorgada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i s’afegeix a la via judicial ja oberta contra el planejament urbanístic del projecte.

Les entitats Pobles Vius, Assemblea Pagesa de Catalunya i IPCENA han confirmat que la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ja ha assignat número de procediment al recurs i que resten a l’espera de rebre l’expedient complet de la tramitació ambiental.

Els col·lectius es mostren confiats que el procés judicial permetrà evidenciar “deficiències i irregularitats” en l’avaluació ambiental i denuncien que l’autorització s’ha concedit sense garantir la protecció efectiva del medi natural i agrari de la zona. En aquest sentit, insten les administracions a aturar qualsevol actuació vinculada al projecte fins que hi hagi una resolució judicial ferma, per evitar danys potencialment irreversibles.

Aquest nou recurs se suma al ja admès contra el Pla Especial Urbanístic (PEUA), consolidant un doble front judicial contra la implantació de la macrocentral de biogàs.

Subvenció pendent i obres aturades

El projecte també es troba encallat en l’àmbit administratiu i econòmic. El Departament d’Acció Climàtica (DARPA) va concedir a finals de 2024 una subvenció de 4,5 milions d’euros a l’empresa promotora, la Sentiu Bionergy SL —propietat del fons CIP—, que havia de ser executada i justificada abans del 30 d’abril de 2026.

Tanmateix, les obres no s’han iniciat i el projecte no disposa dels permisos municipals necessaris ni a la Sentiu de Sió ni a Bellcaire d’Urgell. A més, els propietaris afectats rebutgen l’eixamplament del camí d’accés previst.

Davant aquest escenari, i lluny del discurs inicial de l’empresa, la promotora hauria sol·licitat una pròrroga a principis de febrer en veure que no podria complir els terminis establerts.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid