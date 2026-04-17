Sant Jordi per la Llengua mobilitzarà cinc ciutats sota el crit És lhora dactuar pel futur del català

23 d'abril
La convocatòria central a Barcelona recorrerà el centre de la ciutat i culminarà amb un acte polític i cultural amb Carles Rebassa, Lluís Llach i Isidora Sáez

17/04/2026 Llengua

La mobilització de Sant Jordi per la Llengua entra en la recta final sota el lema “És l’hora d’actuar pel futur del català”, amb una jornada descentralitzada que portarà manifestacions a Barcelona, Girona, Manresa, Tortosa i Igualada per denunciar la situació de la llengua i exigir mesures polítiques urgents.

La convocatòria principal tindrà lloc a Barcelona, amb inici a les 19 h a la plaça Universitat. La marxa recorrerà el centre de la ciutat fins a la plaça Urquinaona, continuarà per Via Laietana i finalitzarà davant de l’Estació de França, on es farà l’acte de cloenda.

Aquest comptarà amb la participació del poeta Carles Rebassa, guardonat amb el Premi Sant Jordi de novel·la, així com de l’influenciador Daniel Herrera (SucceDani), el cantautor i president de l’Assemblea Nacional Catalana Lluís Llach, i Isidora Sáez. L’acte serà presentat per la periodista Laura Aznar i la drag queen Jèssica Pulla, i inclourà una mostra de glosa a càrrec de les Glosadores de Gràcia.

En paral·lel, en algunes ciutats la mobilització coincidirà amb el Correllengua Agermanat, amb el qual s’ha coordinat per fer una Diada conjunta. És el cas de Tortosa, on la protesta coincidirà amb l’arribada de la flama del Correllengua.

La convocatòria arriba després d’una campanya intensiva de difusió, amb encartellades arreu del territori i la implicació de més d’una vintena d’influenciadors que han elaborat vídeos per promoure la mobilització. Els organitzadors preveuen una participació elevada en aquesta jornada reivindicativa.

Pel que fa a les convocatòries, les mobilitzacions tindran lloc a:

  • Barcelona: 19 h, plaça Universitat
  • Girona: 19 h, davant de Correus
  • Reus: 19 h, carrer Salvador Espriu
  • Tortosa: 19.30 h, plaça del Carrilet
  • Manresa: 19 h, plaça Neus Català
  • Igualada: 19.30 h, plaça de Cal Font 

 

