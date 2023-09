Biogàs

La CUP presenta al·legacions contra la central de Biogàs projectada a la Sentiu de Sió

Denuncia l’especulació amb la terra i reclama polítiques per garantir un sector primari fort que garanteixi la sobirania alimentària. La plataforma Pobles Vius també ha aconseguit les al·legacions per aturar la construcció de la futura planta en una campanya de cinc dies que ha comptat amb diferents jornades informatives

La CUP s’afegeix a la lluita contra la planta de biogàs projectada al Camp de la Sentiu de Sió, n’ha presentat al·legacions al projecte on demana que se’n denegui la seva aprovació provisional i definitiva, juntament amb d’altres col·lectius, consitoris i persones a títol personal de la zona afectada i es posa a disposició de la Plataforma Pobles Vius.

I és que el pla s’ha mobilitzat aquestes darreres setmanes arrel de l’exposició pública del Pla Especial Urbanístic Autònom del municipi de la Sentiu de Sió, mitjançant el qual es farà una requalificació urbanística que afectarà gairebé 10 hectàrees de sòl no urbanitzable, qualificat com a sòl agrari de màxima qualitat, amb l’objectiu d’instal·lar-hi una central de biogàs.

La promotora del projecte és l’empresa La Sentiu Bioenergy SL, la filial d’una empresa danesa de gestió de residus, financiada per fons d’inversió internacionals, els mateixos que estan impulsant un projecte molt semblant a Linyola. Plantes que pretenen tractar desmesurades quantitats de residus i subproductes animals no destinats al consum humà com purins, fems, cadàvers animals, residus d’escorxadors, entre d’altres, per transformar-los en biogàs, fertilitzants, CO2 liquat, aigua, sofre, sulfats… Una indústria química de grans dimensions, on es portaran residus d’arreu, una de les més grans de l’estat espanyol i d’Europa ja que preveu tractar més de 460 M de kg de residus a l’any, suposarà la construcció d’una xemeneia de 60 m d’alçada i generarà un trànsit de 21.000 camions/any.

Els cupaires consideren aquests projectes com una conseqüència del model de pagesia que tenim, enfocada a les macroindústries i macrogranges i dominada pels interessos del capital financer i especulatiu, que genera greus impactes sobre el medi ambient. Per això reclamen polítiques que realment facin enfortir el sector primari a nivell local i que garanteixin la sobirania alimentària del territori, deixant d’especular amb la terra.