Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Lluís Llach, el més votat a les eleccions del secretariat nacional de lANC

El president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha estat el candidat més votat en les eleccions al secretariat nacional de l’entitat, celebrades entre el 14 i el 18 d’abril, segons els resultats provisionals. Llach ha obtingut 1.972 vots, situant-se clarament al capdavant dels comicis.

18/04/2026 Política

Per darrere seu han quedat Joan Matamala, amb 1.285 vots, i Ariadna Heinz, amb 1.226, mentre que Mercè Llobera també ha superat el miler de suports. En total, 13 candidats han estat escollits per formar part del màxim òrgan de direcció de l’ANC en el bloc nacional.

Les eleccions han comptat amb una participació de 2.322 socis i s’han desenvolupat en un context de baixa competència, ja que s’han presentat menys candidatures que places disponibles en diversos blocs. Només hi ha hagut pugna real en el bloc nacional i en el de les Comarques Gironines.

El nou secretariat es constituirà pròximament i haurà d’escollir la nova direcció de l’entitat, inclosa la presidència. Paral·lelament, el debat sobre una possible refundació de l’ANC, impulsat per alguns sectors, marcarà el futur immediat de l’organització.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid