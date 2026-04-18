Lluís Llach, el més votat a les eleccions del secretariat nacional de lANC

Per darrere seu han quedat Joan Matamala, amb 1.285 vots, i Ariadna Heinz, amb 1.226, mentre que Mercè Llobera també ha superat el miler de suports. En total, 13 candidats han estat escollits per formar part del màxim òrgan de direcció de l’ANC en el bloc nacional.
Les eleccions han comptat amb una participació de 2.322 socis i s’han desenvolupat en un context de baixa competència, ja que s’han presentat menys candidatures que places disponibles en diversos blocs. Només hi ha hagut pugna real en el bloc nacional i en el de les Comarques Gironines.
El nou secretariat es constituirà pròximament i haurà d’escollir la nova direcció de l’entitat, inclosa la presidència. Paral·lelament, el debat sobre una possible refundació de l’ANC, impulsat per alguns sectors, marcarà el futur immediat de l’organització.