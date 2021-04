Nuclears, No gràcies!

Ecologistes en Acció recorda l’accident de Txernòbil amb la campanya “Desconnecta l’energia nuclear”

Ecologistes en Acció recorda l’accident de Txernòbil (Ucraïna, 26 d’abril de 1986) amb la campanya “Desconnecta l’energia nuclear”, en la qual participen organitzacions ecologistes i socials, i també comercialitzadores d’electricitat 100 % renovable, per a posar fi a l’ús de l’energia nuclear per la via que els consumidors i les consumidores no usen electricitat de procedència nuclear.

L’accident de Txernòbil va posar de manifest l’enorme risc de mantenir les centrals nuclears en funcionament i va mostrar que els efectes d’un possible accident superen les fronteres i s’estenen a diversos països. De fet, el núvol radioactiu va recórrer la major part d’Europa i va afectar principalment Bielorússia i Rússia, a més d’Ucraïna. El nombre de víctimes de la radiació, especialment entre els liquidadors que van lluitar contra l’accident, s’acosta a 200.000 segons l’Acadèmia de Ciències Russa. La situació de risc en la central s’havia incrementat pel mal estat del sarcòfag que es va construir de forma precipitada després de l’accident i que va patir afonaments en 2014 i 2015. Donat l’estat del nucli del reactor que està fos i no pot desmantellar-se, s’ha instal·lat un nou sarcòfag de dimensions colossals fabricat per la companyia francesa Areva, que d’aquesta manera també es beneficiaa de la catàstrofe.

L’única manera d’evitar futurs accidents com els de Txernòbil o Fukushima és procedir al tancament escalonat de centrals nuclears com més prompte millor. Per a això proposem a la ciutadania que prenga les mesures que permeten escometre aquest tancament procedint a “desconnectar-se” de l’energia nuclear. Encara que l’aportació nuclear a la potència total instal·lada a Espanya és baixa (el 6,8 % aproximadament) la impossibilitat de regular la potència nuclear i les característiques del mercat elèctric de l’Estat espanyol, que atorga enormes beneficis als propietaris de les centrals nuclears, fan que l’energia nuclear aporte aproximadament el 20 % de l’electricitat consumida al nostre país.

La proposta d’aquesta campanya és que els usuaris i usuàries emprenguen les mesures que permeten disminuir el consum domèstic. Aquestes són mesures d’estalvi i eficiència senzilles com la millora de l’aïllament dels habitatges, la instal·lació de vidres dobles en les finestres, l’ús de llum natural sempre que siga possible i la incorporació de leds en la il·luminació, la instal·lació gradual d’electrodomèstics eficients a mesura que els antics s’avarien i, finalment i de forma general, l’assumpció d’uns hàbits de consum austers.

A més de prendre aquestes mesures proposen el canvi de les comercialitzadores d’electricitat convencionals per les comercialitzadores que venen energia d’origen renovable certificada.

