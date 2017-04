Txernòbil

Ecologistes en Acció recorda els enormes riscos de l'energia nuclear en el 31è aniversari de l'accident Txernòbil

Afirma que allargar la vida de les centrals nuclears per sobre del seu disseny implica augmentar aquest risc, de manera que insta al tancament nuclear.

Fa 31 anys l'accident de Txernòbil va posar de manifest l'enorme risc de mantenir les centrals nuclears en funcionament i va mostrar que els efectes d'un possible accident superen les fronteres i s'estenen a diversos països. De fet, el núvol radioactiu va recórrer la major part d'Europa i va afectar principalment a Bielorússia i Rússia, a més de a Ucraïna.

El nombre de víctimes de la radiació, especialment entre els liquidadors que van lluitar contra l'accident, s'acosta a 200.000 segons l'Acadèmia de Ciències Russa. La situació de risc a la central s'havia incrementat pel mal estat del sarcòfag que es va construir de forma precipitada després de l'accident i que va patir ensorraments en 2014 i 2015. Donat l'estat del nucli del reactor, que es troba fos i no es pot desmantellar , s'ha instal·lat un nou sarcòfag de dimensions colossals fabricat per la companyia francesa Areva, que d'aquesta manera també es beneficiaria de la catàstrofe.

L'única forma d'evitar futurs accidents com els de Txernòbil o Fukushima és procedir al tancament de centrals nuclears com més aviat millor. Els propers anys seran fonamentals en el context de la península ibèrica, ja que escalonadament les diferents centrals nuclears aniran demanant la renovació dels seus permisos amb l'objectiu d'allargar 20 anys per sobre de la seva vida de disseny. Una prolongació que no faria més que incrementar el risc d'un accident nuclear i generar milers de tones de residus radioactius que s'hauran de gestionar durant centenars de milers d'anys.

Ecologistes en Acció es manifestarà el proper 10 de juny a Madrid per dir que ha arribat l'hora de no renovar ni un permís de funcionament més procedint a un tancament nuclear que impulsi la transició a un sistema 100% renovable.

El record a Txernòbil serà present el 26 d'abril als carrers de diverses ciutats, on activistes antinuclears mostraran la seva solidaritat amb les víctimes que segueixen patint a hores d'ara les conseqüències de la catàstrofe. La acció que farem a Catalunya la desenvoluparem a la població de Torredembarra, serà a les 10.30h. davant de l’oficina d’Endesa al carrer Tarragona d’aquesta localitat , una de les companyies que sustenta la energia nuclear a l’Estat espanyol i que pretén allargar la vida de les seves instal·lacions perilloses i obsoletes fins als 60 anys.

Finalment, Ecologistes en Acció proposa a la ciutadania que prengui les mesures que permetin escometre aquest tancament procedint a "desendollar" de l'energia nuclear. La proposta d'aquesta campanya és que usuaris i usuàries emprenguin les mesures que permetin disminuir el consum domèstic, mesures des de l'estalvi i l'eficiència senzilles, especialment el canvi de les comercialitzadores d'electricitat convencionals per les comercialitzadores que venen energia d'origen renovable certificada.