La CUP vincula la vaga educativa amb una crisi estructural de país i reclama reforçar lescola pública

La CUP ha expressat el seu suport a la vaga educativa d’aquest dimecres i ha emmarcat la mobilització en el que considera una crisi estructural dels serveis públics al país.
En un comunicat, la formació anticapitalista assegura que “avui no només fa vaga l’educació”, sinó que “tot un país està cansat de veure com el deixen caure a trossos”. La CUP ha relacionat la protesta amb altres mobilitzacions recents, com les que s’han produït per la situació de Rodalies de Catalunya, i ha estès la crítica a àmbits com la sanitat, l’habitatge, la pagesia i els serveis públics en general.
Segons la CUP, la situació actual no és conjuntural sinó el resultat “d’anys de desinversió i dependència política amb l’Estat espanyol”. En el cas concret de l’educació, denuncien un sistema “al límit del col·lapse”, amb docents que acumulen hores extres no remunerades, ràtios elevades i una atenció a la diversitat insuficient.
La formació també ha qüestionat el model educatiu vigent, basat en la doble xarxa pública i concertada, i considera que el finançament dels concerts educatius contribueix a la segregació per classe social. En aquest sentit, aposta per reduir progressivament els concerts fins a eliminar-los, garantir menjadors i activitats extraescolars gratuïtes en català i reforçar la immersió lingüística amb els recursos necessaris.
Finalment, la CUP ha defensat la mobilització com una expressió de construcció col·lectiva: “Un país que s’organitza i es mobilitza és un país que s’està construint a ell mateix”, conclou el comunicat.