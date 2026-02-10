El sector educatiu convoca vaga aquest dimecres davant el bloqueig de les negociacions amb el Departament

El professorat i el personal educatiu de Catalunya han convocat una jornada de vaga aquest dimecres 11 de febrer després de constatar el bloqueig de les negociacions amb el Departament d’Educació i l’incompliment dels compromisos adquirits amb el col·lectiu.
Després de les manifestacions unitàries del 15 de novembre i del 24 de gener a Barcelona, que van evidenciar la força i el compromís del sector, el Departament no ha presentat la proposta d’increment del complement específic promesa, fet que manté les negociacions encallades. Els sindicats denuncien que no s’està complint el calendari de meses pactades i que les reunions convocades han estat buides de contingut.
Un dels episodis que ha generat més malestar va tenir lloc el 4 de febrer, quan una mesa en què s’havia d’exposar una proposta concreta va ser desconvocada poques hores després, un gest que el col·lectiu interpreta com una manca de voluntat negociadora.
Mentrestant, la situació als centres educatius és descrita com cada cop més asfixiant: sobrecàrrega de tasques i burocràcia, ràtios elevades, manca de recursos per atendre la diversitat i salaris docents que situen el col·lectiu a la cua de l’Estat. Davant d’aquest escenari, el personal docent afirma sentir-se ignorat i menystingut per l’Administració.
Davant la manca d’avenços, les organitzacions convocants fan una crida a la mobilització general i a la participació massiva en la vaga del 11 de febrer, que anirà acompanyada de manifestacions descentralitzades arreu del territori. A més, han anunciat una setmana sencera de vaga del 16 al 20 de març, dins d’un cicle indefinit de mobilitzacions que no s’aturarà fins a aconseguir millores substancials de les condicions laborals i del sistema educatiu públic.
Manifestacions del 11 de febrer
-
Barcelona · 12.30 h · Jardinets de Gràcia
-
Girona · 12.00 h · Pont del Dimoni
-
Lleida · 18.00 h · Plaça Ricard Vinyes
-
Tarragona · 11.30 h · Plaça Imperial Tarraco
-
Tortosa · 12.30 h · Plaça Barcelona