Els pagesos es planten a Barcelona i passaran la nit

Desenes de tractors i vehicles del sector agrari han arribat aquest divendres a Barcelona i s’han instal·lat a la Gran Via, entre rambla de Catalunya i plaça Universitat, davant la seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La mobilització, convocada per Revolta Pagesa, coincideix amb el segon aniversari de la històrica tractorada que va portar més de 2.000 tractors al centre de la ciutat.
Els agricultors i ramaders denuncien que no s’han complert tots els compromisos adquirits després d’aquelles protestes i reclamen respostes concretes al Govern. El portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda, ha assegurat que han vingut “a fer pedagogia” i ha exigit al conseller Òscar Ordeig que “es posi les piles” i passi de compartir diagnòstics a aplicar solucions.
Mobilització en plena crisi de mobilitat
Les columnes de pagesos han sortit de diversos punts del país —Girona, Osona, Bages, Vallès, Terres de l’Ebre i Tarragona— i han entrat a Barcelona cap a dos quarts de dotze per l’avinguda Meridiana. Per no agreujar el col·lapse viari, marcat pel caos a Rodalies i el tall de l’AP-7, molts participants s’han desplaçat amb cotxe en lloc de tractor.
Un cop a la capital, els manifestants han aixecat un campament davant la conselleria amb la intenció de passar-hi la nit i mantenir la protesta fins dissabte al migdia.
Reivindicacions i activitats obertes a la ciutadania
Entre les principals demandes del sector hi ha l’oposició a l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur, l’avenç en protocols sanitaris davant l’augment de malalties i el recalcular els impostos sobre els hidrocarburs. Els pagesos alerten que el tractat amb Mercosur permet l’entrada de productes agrícoles elaborats amb substàncies prohibides a Europa, fet que consideren una competència deslleial.
Amb l’objectiu d’apropar les seves reivindicacions a la ciutadania, Revolta Pagesa ha organitzat xerrades, tallers d’horticultura, activitats infantils, àpats populars i concerts. “Som el vostre rebost”, ha remarcat Ginabreda, tot fent una crida al suport dels barcelonins.
Pressió al Govern
Des de la Generalitat, el conseller Ordeig ha garantit que hi haurà “resultats”, però ha advertit que els canvis no arribaran “en tres dies” i ha defensat la necessitat d’anar a Brussel·les amb propostes concretes. Des de Revolta Pagesa, però, insisteixen que la paciència s’ha esgotat i avisen que, si no hi ha respostes palpables, les mobilitzacions continuaran.
Los agricultores aparcan sus tractores en la Gran Via de Barcelona y dicen que pasarán ahí la noche. Los agricultores reclaman soluciones al conseller Ordeig y defienden la protesta como un ejercicio de pedagogía con la ciudadaníahttps://t.co/vBYktVI1Hl— Diari de Tarragona (@diaridtarragona) February 6, 2026