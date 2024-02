Revolta Pagesa

Tractorada històrica a Menorca i Mallorca

Més de 250 tractors de diferents indrets de Mallorca de ocupen Palma i una cinquantena de Menorca recorren de Ciutadella a Maó

Més de 250 tractors s'han concentrat davant a la seu de la Delegació del govern espanyol a Palma i una cinquantena davant la Direcció Insular del govern espanyol a Maó amb la finalitat de solidaritzar-se i sumar-se a les protestes europees del sector agrari.

A Mallorca, cap les 09.30 hores els tractors participants s'han concentrat a Inca, Campos, Vilafranca de Bonany, Ariany, Santa Maria i sa Casa Blanca per a dirigir-se per vies secundàries, com les carreteres velles d'Inca i Manacor, cap a el polígon de Llevant de Palma.

La participació supera els 250 tractors que han ocupat Palma procedents de les diferents concentracions realitzades al matí. D'Inca (60), Campos (30), Santa Maria (15), Ses Torres (25), Es Cruce (47) Santa Eugènia (14), Son Sureda (7), Llucmajor (10), Sa Casa Blanca (25) i Montuïri (25). Fins arribar a la Delegació del govern espanyol per a presentar les seves reivindicacions al delegat Alfonso Rodríguez.

A Menorca, els pagesos han protagonitzat una marxa lenta amb uns 50 tractors de Ciutadella fins a Maó per concentrar-se davant la Direcció Insular del govern espanyol.