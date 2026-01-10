Llibertat.cat
Drets i Llibertats

La pagesia manté els talls fins dilluns

Revolta Pagesa
La pagesia manté els talls fins dilluns

Aquest dissabte al matí, els pagesos concentrats a l’A-2 a Fondarella (Pla d’Urgell) han començat a retirar-se per reforçar altres punts del territori. A hores d’ara, es mantenen els talls a l’AP-7 a Pontós (Alt Empordà) —amb un nou bloqueig a l’N-II a Bàscara—, a la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà), a la C-38 al coll d’Ares i als accessos al Port de Tarragona, que es mantindran almenys fins dilluns.

10/01/2026 Drets i Llibertats

Les mobilitzacions de la pagesia catalana continuen actives tot i l’aixecament d’alguns talls puntuals, després que l’Estat espanyol hagi donat suport a l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur. El sector considera que el pacte consolida una competència deslleial que posa en risc la viabilitat del petit i mitjà camp i denuncia sentir-se “venut” pels governs.

Suport institucional i ciutadà

Al Berguedà, una quinzena d’ajuntaments de la comarca han expressat públicament el seu suport a les reivindicacions de la pagesia i han visitat el tall de la C-16 a Olvan per fer visible el seu acompanyament. Els batlles alerten que l’acord amb el Mercosur no només posa en risc llocs de treball, sinó també el model alimentari, el territori i la cohesió social, i reclamen que s’aturi el procés de ratificació del tractat.

Paral·lelament, la mobilització ha rebut mostres creixents de suport ciutadà. A punts com l’AP-7 a Pontós, desenes de veïns i veïnes s’han desplaçat als talls per donar suport als pagesos, portar aliments i participar en àpats populars improvisats, en un context en què el fet que les protestes coincideixin amb el cap de setmana ha facilitat l’afluència de solidaritat.

Tensió amb la Generalitat

La protesta s’ha intensificat després que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, hagi refusat acompanyar una delegació de pagesos a Madrid per defensar un “no” a l’acord amb el Mercosur. Des del sector consideren que el conseller no està assumint el mandat del Parlament de Catalunya, que s’ha posicionat contra el tractat.

El Govern defensa que l’acord pot beneficiar Catalunya pel seu potencial exportador i reclama “responsabilitat” als convocants per garantir serveis essencials, especialment el subministrament de pinsos a les granges. Els pagesos, però, exigeixen clàusules mirall, mesures de salvaguarda i controls reals a les importacions, i avisen que les mobilitzacions continuaran si no hi ha un gir polític.

Tarragona, escenari de noves accions

Al Port de Tarragona, els concentrats mantenen el bloqueig de l’accés principal i han anunciat una marxa lenta amb tractors pel centre de la ciutat aquest diumenge, amb recorregut per la rambla Nova i arribada a l’Imperial Tàrraco. El sector debat noves accions per a la setmana vinent arreu del país.

Els pagesos insisteixen que la mobilització no és conjuntural, sinó una lluita de fons per la supervivència del camp, la sobirania alimentària i la defensa del territori, i asseguren que mantindran la pressió fins que l’acord amb el Mercosur sigui aturat o modificat amb garanties reals.

