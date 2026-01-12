Els pagesos concentrats a l’AP-7 a Pontós i al Port de Tarragona han acordat passar una quarta nit al ras i mantenir la mobilització com a mínim fins dilluns al matí. La decisió s’ha pres en assemblees celebrades després de la reunió amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
El sector reclama que el president Salvador Illa garanteixi personalment els compromisos traslladats pel conseller i accepti una reunió directa amb els representants de la pagesia. “Necessitem una garantia més perquè les paraules siguin fermes”, han assenyalat els portaveus del col·lectiu.
Proposta de “front comú” i agenda de reunions
Durant la trobada, Ordeig va proposar articular un front comú de demandes davant de Madrid i Brussel·les per respondre als efectes de l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur. El conseller també va plantejar reunions amb el president Illa i amb els eurodiputats catalans que hauran de votar el pacte a l’Eurocambra.
A més, Ordeig ha anunciat que aquesta mateixa setmana el Govern convocarà una reunió amb totes les organitzacions agràries per consensuar quines demandes es traslladaran a les institucions estatals i europees. Entre les mesures posades sobre la taula, ha citat clàusules mirall, controls de frontera, clàusules de salvaguarda i la creació d’un fons econòmic de compensació.
Talls actius i situació viària
Aquesta és la quarta jornada consecutiva de talls a les carreteres com a protesta pel Mercosur. Tot i que l’A-2 a Fondarella (Pla d’Urgell) es va reobrir dissabte al vespre, aquest diumenge continuen tallades o amb restriccions:
-
l’AP-7 entre Borrassà i Vilademuls (Alt Empordà – Pla de l’Estany),
-
la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà),
-
l’N-II entre Bàscara i Garrigàs (Alt Empordà),
-
l’accés al Port de Tarragona per l’A-27,
-
i la C-38 al coll d’Ares (Ripollès).
A diversos punts, els concentrats han mantingut la protesta amb fogueres, àpats populars i activitats culturals, amb una presència creixent de veïns que s’hi han acostat per mostrar suport.
Protecció del producte local, eix central
Un dels pilars de la mobilització és la defensa dels productes agrícoles catalans. La pagesia reclama una diferenciació clara entre productes locals i importats, especialment els provinents de països tercers en el marc del Mercosur, així com un etiquetatge clar que informi sobre l’origen, la qualitat i les condicions de producció.
El sector denuncia que la producció catalana està sotmesa a exigències sanitàries, laborals i ambientals molt estrictes, mentre que els productes importats poden no complir els mateixos requisits, generant una competència deslleial.
Pressió creixent
Des de Revolta Pagesa adverteixen que, si no hi ha respostes clares, la protesta pot intensificar-se. El col·lectiu assegura que la mobilització no es desinfla i que la capacitat de resistència es manté mentre hi hagi suport ciutadà. Dilluns, les assemblees tornaran a avaluar l’escenari en funció dels resultats de les gestions polítiques anunciades.
La ciutadania mostra el seu suport a la mobilització dels pagesos a Pontós https://t.co/Ecd3s1HPN4— Diari Girona Notícies (@Gironanoticies) January 10, 2026
Veïns de l'Empordà s'afegeixen al tall amb un dinar popular
Els pagesos mantenen els talls de carretera a l'autopista AP-7 entre Borrassà i Vilademuls mentre reben el suport… pic.twitter.com/XuDfU5qOBC
“SOM sobirania alimentària”, és llegeix a la pancarta que encapçala la protesta dels #pagesos a Tarragona. Ja enfila la Rambla Nova. A l’avançads de capçalera el Nel (de 3 anys) que simbolitza el futur, “ara incert amb #Mercosur”. @tarragonaradio pic.twitter.com/rVyTZKloac— Josep Suñé (@pepsunye) January 11, 2026